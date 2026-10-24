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Inverigo, avanzano i lavori di restauro del santuario di Santa Maria della Noce. Stesa la prima mano di vernici dopo la visita della responsabile per la tutela storico-artistica.

Stesa la prima mano di vernici

Stesa la prima mano delle vernici sulla parte posteriore e anteriore del portone del santuario di Santa Maria della Noce dopo la visita della dottoressa Ilaria Bruno, responsabile per la tutela storico-artistica della provincia di Como. Proseguono dunque i lavori di restauro del portone ligneo del santuario, che hanno preso il via ad inizio settembre dopo che a giugno la soprintendenza aveva autorizzato l’intervento chiedendo delle verifiche sul metodo di pulitura più idoneo da utilizzare. Un incarico affidato alle restauratrici Vanda Franceschetti e Giulia Bianchi, che hanno utilizzato un apposito macchinario laser per la rimozione dei vari strati di vernice. Una metodologia, effettuata secondo il protocollo di sistema, che dopo aver calibrato i parametri come frequenza e durata dell’impulso è risultata più ecologica sia per l’operatore sia per l’ambiente e ha permesso di selezionare i vari strati di cui è composta la stratigrafia, intervenendo quindi in modo totalmente selettivo.

Raccolta fondi

La parrocchia nel frattempo aveva comunicato i costi, pari a 14mila euro. Una cifra che l’intera comunità si è impegnata a raccogliere e ora manca pochissimo al raggiungimento. Oltre 2mila euro sono arrivati infatti dalla vendita di torte e dalla raccolta delle buste in chiesa Sant’Ambrogio. Le Contrade hanno lasciato 2970 euro e l’associazione Orrido di Inverigo, ne ha donati 3500 euro. Altri 3500 euro sono stati donati da benefattori che hanno voluto mantenere l’anonimato. Segnale di quanto cittadini e associazioni hanno voluto e vogliono ancora contribuire per questo prestigioso portone, risalente al 1600. Nel frattempo, come detto, dopo la visita della dottoressa Bruno, si è proceduto alla stesura delle vernici. Nel frattempo si sta valutando l’organizzazione di una serata pubblica in cui le restauratrici spiegheranno le varie fasi del restauro e gli interventi eseguiti e da eseguire. Inoltre la serata sarà occasione per ringraziare quanti hanno contribuito economicamente alla realizzazione del restauro stesso.