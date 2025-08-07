Segnalazioni

"Avete la porta blindata?", così i truffatori cercano di avere informazioni sulle abitazioni

Chi telefona si spaccia per funzionari del Comune.

"Avete la porta blindata?", così i truffatori cercano di avere informazioni sulle abitazioni
Erba
Pubblicato:

E' stata diffusa una nota dall'Amministrazione comunale per mettere in guardia i cittadini

Allertato il Comune da parte degli erbesi

In Comune a Erba sono arrivate segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto telefonate da persone che si spacciavano per funzionari comunali e che chiedevano informazioni personali relative alle abitazioni. Tra le domande ricevute dai privati anche se la casa avesse o meno la porta blindata.

Da Palazzo Majnoni confermata l'estraneità ai fatti

La precisazione da parte di Palazzo Majnoni, sede del Comune, è quella di essere totalmente estraneo a questi contatti. In una nota diffusa dall'Amministrazione comunale viene specificato che nessuno dei dipendenti ha effettuato telefonate di questo genere. L'invito è dunque quello di prestare la massima attenzione e di non fornire alcun dato personale.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151