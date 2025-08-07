"Avete la porta blindata?", così i truffatori cercano di avere informazioni sulle abitazioni

Segnalazioni

Chi telefona si spaccia per funzionari del Comune.

E' stata diffusa una nota dall'Amministrazione comunale per mettere in guardia i cittadini

Allertato il Comune da parte degli erbesi

In Comune a Erba sono arrivate segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto telefonate da persone che si spacciavano per funzionari comunali e che chiedevano informazioni personali relative alle abitazioni. Tra le domande ricevute dai privati anche se la casa avesse o meno la porta blindata.

Da Palazzo Majnoni confermata l'estraneità ai fatti

La precisazione da parte di Palazzo Majnoni, sede del Comune, è quella di essere totalmente estraneo a questi contatti. In una nota diffusa dall'Amministrazione comunale viene specificato che nessuno dei dipendenti ha effettuato telefonate di questo genere. L'invito è dunque quello di prestare la massima attenzione e di non fornire alcun dato personale.