Avis, il bilancio: donatori in aumento

Donazioni in leggero calo, ma volontari in crescita costante: si possono riassumere così i numeri del 2025 della sezione Avis di Novedrate. A tracciare il bilancio è il presidente Paolo Di Marzio:

«Nel corso del 2025 abbiamo avuto 12 donatori in più rispetto all’anno precedente. Nello stesso anno due volontari già presenti hanno cambiato residenza e di conseguenza sezione, cosi abbiamo chiuso il 2025 con un +10 rispetto a prima».

In costante crescita

La sezione è in crescita costante. Già all’inizio del 2025 l’allora presidente Paolo Pietroni aveva dichiarato al Giornale di Cantù che «anche il 2024 era stata un’annata buona sotto l’aspetto di donazioni e iscritti con sempre più donatori che si iscrivono, o meglio, che fanno richiesta, perché poi non tutti risultano idonei».

Se nel 2025 sono stati 10 in più, promette bene anche il 2026. Conferma Di Marzio:

«Anche in questi primi mesi dell’anno abbiamo già 4-5 aspiranti donatori che devono fare le varie visite e che con tutta probabilità entreranno a far parte della sezione nel 2026».

I nuovi donatori

I nuovi donatori hanno tutti tra i 20 e i 40 anni e sono diverse le motivazioni che li hanno spinti a diventare volontari del sangue. Racconta il presidente avisino:

«Uno di loro è figlio di donatori e ha fatto richiesta portandosi dietro anche un amico. Una nuova volontaria, invece, è la compagna di un nostro iscritto. Ma in diversi sono arrivati da noi semplicemente perché ci conoscono o hanno visto i nostri striscioni nelle palestre delle squadre da noi supportate».

In totale ora nella sezione Avis di Novedrate sono in 124 elementi: 118 volontari, cinque emeriti che non donano più per raggiunti limiti di età, e una volontaria che si occupa della collaborazione non potendo donare.

Le donazioni nel 2025

Per quanto riguarda le donazioni effettuate nel corso del 2025 sono state 163 in totale, 135 di sangue e 28 di plasmaferesi:

«La plasmaferesi è aumentata di uno, sono diminuite, rispetto al 2024, di un pochino le donazioni di sangue. Il nostro obiettivo è quello di aumentare quindi questa tipologia di donazione».

Il primo anno di presidenza

Il 2025 è stato anche il primo anno di presidenza di Di Marzio:

«E’ andato tutto bene, anche perché ho avuto il supporto del consiglio. Ora ci sarà molto lavoro da fare per il 50esimo della sezione e gli appuntamenti dedicati a questo importante traguardo».

Di Marzio ha ben chiari gli obiettivi:

«Vogliamo andare avanti su questa strada, incrementando il numero dei volontari e delle donazioni per garantire le scorte di sangue e plasma».

Il progetto nelle scuole

Intanto la sezione prosegue anche con i progetti nelle scuole dell’Istituto comprensivo che coinvolge Carimate, Novedrate e Figino Serenza: