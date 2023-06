Avis in festa con i benemeriti. Oggi, sabato 17 giugno 2023, alle 21 nel cortile del Medioevo, tutti invitati alla Festa di Primavera del sodalizio olgiatese, la migliore occasione per lodare e ringraziare pubblicamente gli avisini che si donano per gli altri.

Avis in festa: questa sera premiazione dei donatori di sangue benemeriti

Come di consueto, la festa sarà arricchita da un intrattenimento, questa volta di tipo teatrale: sul palco del Medioevo saliranno gli attori del Gruppo Teatro Tempo di Carugate. In scena la divertente commedia "Gli allegri chirurghi". Verranno consegnate una serie di medaglie sulla base del numero di donazioni effettuate o di anni nel sodalizio. L’apice della serata si raggiungerà con Luigino Roncoroni che riceverà la medaglia d’oro con diamante perché dimesso con 131 donazioni effettuate dal 1979 a oggi.

Tutti i nomi sul Giornale di Olgiate da sabato 17 giugno 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui

Foto di repertorio