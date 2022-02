Avis Olgiate Comasco: assemblea convocata per il 4 marzo

Il sodalizio

Appuntamento nella sala del consiglio comunale di Olgiate.

L'assemblea ordinaria annuale degli associati delll'Avis comunale di Olgiate Comasco è convocata per il 4 marzo 2022.

Si inizierà alle 18 in prima convocazione e alle 21 in seconda. Appuntamento nella sala del consiglio comunale di Olgiate, nel rispetto delle norme anti-Covid. La seduta si aprirà con l’insediamento dell’ufficio di presidenza e la nomina dei questori di sala, seguirà la lettura del verbale della commissione verifica poteri o del segretario. Successivamente verranno fatte una relazione delle attività del consiglio direttivo nell’anno appena trascorso, l’esposizione della relazione del tesoriere e il bilancio consuntivo 2021 e la relazione del collegio dei revisori dei conti. Spazio poi ai dibattiti e agli interventi. Verranno poi votati la relazione del consiglio direttivo, lo stato patrimoniale e bilancio consuntivo, con anche l’esposizione e la ratifica del preventivo per l’anno 2022. In chiusura ci saranno la nomina dei delegati alle assemblee provinciali e la nomina dei candidati delegati all’assemblea regionale e nazionale.