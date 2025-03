Avis rinnova il direttivo: alla guida Valentino Sarto, volontario da 32 anni

La Avis di Alzate Brianza ha rinnovato il direttivo: al timone dell’associazione torna Valentino Sarto, volontario da 32 anni e presidente per cinque mandati.

Il nuovo direttivo dell'associazione, che lo scorso anno ha festeggiato mezzo secolo di attività sul territorio, resterà in vigore per quattro anni. A fare da vice a Sarto ci sarà Davide Morrelli; eletti poi i neoconsiglieri Marco Bonetto e Sergio Molteni - già nel direttivo del sodalizio negli anni Novanta; e i riconfermati Massimo Gaffuri, Maria Elena Longoni, Pierfranco Oberti, Sergio Zappa e Stefano Molteni. Il ruolo di segretaria è stato conferito a Pamela Meroni, già nel consiglio Avis da trent’anni; la tesoriera sarà Roberta Manzoni, già consigliera del sodalizio negli anni Novanta.

Come detto, la riconferma di Sarto alla presidenza è avvenuta dopo quattro anni: come da regolamento, infatti, ciascun presidente di sezione può svolgere un massimo di due mandati consecutivi di quattro anni ciascuno e dovrà poi fermarsi per altri quattro. Sarto, già presidente dal 2001 al 2008 e dal 2013 al 2020, sostituisce l’uscente Silvia Girardi. «Ho saltato un mandato come da regolamento e ora, grazie alla fiducia dei consiglieri, sono nuovamente alla guida dell’associazione - commenta - Sono in Avis da 32 anni e ormai ho una conoscenza storica di questa realtà: penso sia il motivo per cui si è voluto puntare su di me. Ringrazio i consiglieri che hanno lasciato e chi non ha voluto per vari motivi continuare in associazione, per l’apporto dato ad Avis in questi anni».

Sarto non ha nascosto le difficoltà nel reperire volontari. «Abbiamo dovuto diminuire il numero dei consiglieri da 16 a 11 nei quattro anni: le uscite sono state maggiori dei nuovi ingressi e non siamo riusciti a trovare persone disponibili all'impegno- spiega - Sono consapevole del problema comune al mondo del volontariato e della difficoltà nel cambio generazionale e la mancanza di giovani, di cui anche noi scarseggiamo. Sono contento tuttavia di poter dire che il mio vice Davide Morrelli è un giovane socio Avis che potrà supportarmi in questo mandato».

Come emerso dai dati divulgati nei giorni scorsi da Avis in occasione dell’assemblea del 28 febbraio, gli sforzi e l’impegno dei volontari nello scorso anno sono stati ripagati con 21 nuove iscrizioni di cui 15 under 35. Sono stati dimessi solo 14 soci, di cui 4 trasferiti in altre sedi Avis. I soci sono dunque 317 donatori e 7 collaboratori. La speranza è che possano esserci più giovani impegnati in Avis. «Mi auguro di trovare giovani che si facciano avanti in questo impegno», conclude.