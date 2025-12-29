Avviato l’iter per il commissariato di Polizia

E’ stato avviato l’iter per Commissariato di Polizia a Cantù. A confermarlo è il sottosegretario al Ministero dell’ Interno Nicola Molteni.

La conferma di Molteni

Spiega Nicola Molteni:

“Durante l’ultimo Comitato Nazionale per la sicurezza pubblica tenuto al Viminale prima di Natale alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani si è dato ufficialmente avvio all’iter per l’istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza in provincia di Como individuato nel Comune di Cantù presso l’immobile ex sede del Comando della Polizia locale”.

Unitamente ad altri presidi territoriali anche il Commissariato di Polizia di Cantù è rientrato nella programmazione nazionale, dopo che il Tavolo della Pianificazione presidiaria ne aveva recepito l’esigenza e a seguito dell’indicazione pervenuta dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito in Prefettura a Como il 24 luglio 2025.

Un commissariato a Cantù

Prosegue il sottosegretario al Ministero dell’Interno presente al Comitato Nazionale sicurezza:

“Un Commissariato distaccato della Polizia di Stato, il primo in Provincia di Como, una piccola questura necessario e utile per elevare e rafforzare ulteriormente la presenza delle forze dell’ordine e la qualità del controllo del territorio, della prevenzione e del contrasto alla criminalità diffusa e predatoria in un area a intensa e prevalente sviluppo economico, densamente abitata, interessata da una complessiva e generale presenza di fenomeni di allarme sociale. La collaborazione e il coordinamento tra le diverse forze di polizia, la pianificazione della Prefettura, la presenza dei militari di Strade sicure unitamente al potenziamento dei presidi territoriali diventano strumento indispensabile per migliorare e innalzare la risposta complessiva dello Stato in termini di sicurezza e ordine pubblico. Il Commissariato distaccato di Polizia a Cantù, un presidio di prossimità territoriale e strategico che vedrà la presenza di un contingente importante di unità di agenti, potrà rappresentare un ulteriore innalzamento delle aspettative di sicurezza dei cittadini e di presidio del territorio. Il passo successivo sarà il decreto del Ministro dell’Interno di approvazione degli Schemi Generali di Pianificazione Presidiaria per l’anno 2026. Seguirò tutti i passaggi tecnici e procedimenti in raccordo con le diverse Direzioni del Ministero dell’Interno finalizzati a completare l’iter procedurale per l’istituzione del Commissariato distaccato fortemente richiesto dal territorio, dai sindaci, dai cittadini e dai sindacati delle forze di polizia”.

La soddisfazione di Molteni

Il sottosegretario Molteni coclude:

“C’è grande soddisfazione per l’avvio della procedura di istituzione del Commissariato distaccato di Polizia nella provincia comasca che sto seguendo in prima persona unitamente al Ministro Matteo Piantedosi e al Capo della Polizia- Direttore generale della Pubblica Sicurezza prefetto Vittorio Pisani. Sono almeno 30 anni che si discute di un commissariato di polizia in provincia di Como, ora abbiamo avviato l’iter ufficialmente e finalmente siamo sulla strada giusta per la sicurezza dei comaschi”.

Molteni rivolge infine un sentito ringraziamento alle autorità provinciali locali, Prefetto e Questore, che hanno dato avvio alla procedura “individuando ragioni e opportunità del presidio di legalità ”.