Avviso in tre lingue per il cambiamento degli orari dell'ufficio comunale Servizi sociali

Nuovi orari per l'ufficio Servizi sociali in Municipio a Olgiate Comasco.

La novità

Dalla giornata di lunedì 10 febbraio, per il pubblico gli orari di ricevimento all'ufficio Servizi sociali saranno modificati. Il lunedì ricevimento dalle 15 alle 16.30, il mercoledì dalle 10 alle 12.

Avviso multilingue

Per agevolare l'utenza, il Comune ha veicolato sul proprio sito internet lo stesso avviso in tre lingue. Fruibile non solo in italiano ma anche nella traduzione in inglese e in francese, appunto con l'obiettivo di informare più capillarmente possibile la cittadinanza.

Ricevimento "fuori orario"

Un'ulteriore puntualizzazione, relativamente al ricevimento fuori dai previsti orari del lunedì pomeriggio e del mercoledì mattina: i cittadini potranno essere ricevuti solo su appuntamento. I numeri ai quali fare riferimento: 031-994652 (Cristina Colelli) e 031-994608 (Doriana Monachello).