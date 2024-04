Avvistato un lupo a Capiago Intimiano

Un lupo adulto che si aggira nei prati di Ca' Nova a Capiago Intimiano. Ieri mattina, lunedì 15 aprile 2024, l'avvistamento da parte di un cittadino di Capiago Intimiano che ha creato stupore, anche incredulità, ma è tutto vero.

A darne notizia il sindaco Emanuele Cappelletti che ha anche aggiunto come sia già intervenuta la Guardia forestale, la quale ha confermato la veridicità dell'avvistamento. Con ogni probabilità si tratta di un maschio, in “dispersione” rispetto al proprio branco familiare, in esplorazione di nuovi territori entro cui valutare in quali stanziarsi.

Un ritorno

"Come sapete, i lupi hanno popolato i nostri boschi Capiaghesi e Intimianesi fino a metà del 1800, per poi abbandonarli a causa dell’antropizzazione e dell’agricoltura che convertiva le zone boscate in campi da coltivazione. Dal filmato e le foto che mi sono pervenute, già valutate dagli esperti materia, l’animale è consapevole di essere “fuori contesto” e risulta un po' spaesato, tant’è che alla vista dell’auto, dopo aver mantenuto per alcuni istanti la classica distanza di sicurezza, si da poi alla fuga", ha detto Cappelletti.

Qualche raccomandazione

"Come anche chiarito dal nostro comandante della Polizia Provinciale - ha continuato il sindaco - col quale ho avuto stamattina una lunga interlocuzione, e che ringrazio per il supporto, potranno nei prossimi giorni capitare altri avvistamenti, (che ai fini degli studi e mappature vi preghiamo di renderci noti) , ma sarà al 90% una visita di passaggio, in quanto, nonostante la meraviglia del nostro patrimonio boschivo, non è comunque un territorio adatto, stante l’esistenza di un “disturbo antropico”, nonché in considerazione del fatto che, il territorio ideale per formare un nuovo branco arriva a circa 200 Km/q. Si consideri peraltro che in questa fase sub-adulta di dispersione, il tasso di mortalità di questi esemplari è altissimo, in particolare a causa del traffico che può essergli fatale, specie nelle ore notturne, quando il lupo si muove a caccia".

Non è pericoloso

Ma i cittadini di Capiago Intimiano e dintorni possono stare tranquilli in quanto il lupo per natura teme l'uomo e in caso di un incontro scapperebbe a vista. Qualche problema in più potrebbe darlo ai campi coltivati ed agli allevamenti, ma ad oggi la legge non ne giustifica comunque il bracconaggio o l’abbattimento incontrollato. È comunque sconsigliato lasciare i propri cani liberi.

Avvenimento epocale per il paese