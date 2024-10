Azouz, a Lecco vuole rifarsi una vita come autista di bus

L'azienda vuole assumere persone disoccupate o che hanno scontato i loro debiti con la giustizia

Marzouk sarà impegnato nei trasporti

Azouz Marzouk vuole diventare un autista di bus. L'uomo, che nella strage di Erba aveva perso la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef, ha aderito al progetto Academy della partecipata lecchese Linee Lecco. Un percorso che permette il reintegro nel mondo del lavoro di disoccupati o di persone che hanno scontato debiti con la giustizia.

Un progetto di reintegro nella società

Il progetto a cui Marzouk ha deciso di partecipare prevede una formazione ad hoc per poter guidare i mezzi di trasporto pubblico. In particolare per riuscire a ottenere la patente D, utile alla guida dei bus. Una volta completato l'iter, l'obiettivo è quello dell'assunzione in azienda.