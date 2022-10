Babbo Natale quest'anno è nero: "L'unico a essersi presentato, ci interessa solo la voglia di lavorare"

A poco più di due mesi dal Natale, lungo la Statale Briantea è tornato il tradizionale Babbo Natale che saluta i passanti. Quest’anno però, rispetto agli anni scorsi, c’è una particolarità: è di origini africane e di colore.

Il Babbo Natale della Santa Claus di Tavernerio quest'anno è nero

Il Babbo Natale che saluta i passanti lungo la Briantea da almeno vent'anni è il simbolo dell’azienda Santa Claus di Tavernerio che sorge in via Resegone e che si occupa di articoli, accessori e decorazioni natalizie. "Tutto è iniziato con l’apertura dell’emporio aziendale più di venti anni fa – spiega Luca Redaelli, titolare dell’azienda – Il Babbo Natale vestito è il nostro simbolo ed è il nostro marketing sulla strada: cosa migliore non poteva esserci. Nel corso degli anni è diventato sinonimo di allegria, per i bambini ma anche per tutti coloro che percorrono la Statale".

Quest'anno è stato difficile trovare una persone che volesse svolgere questo lavoro. "Si sono presentate alcune persone che volevano lavorare in nero in quanto percettori del reddito di cittadinanza: questo però non è possibile, perché il Babbo Natale come tutti gli altri dipendenti è assunto e in regola. L’unica persona che si è presentata per interpretarlo è stato questo ragazzo di origini africane e l’abbiamo preso". Non è stato un problema. Redaelli sottolinea: "Non ci interessa la carnagione, è sufficiente che ci siano persone che abbiano voglia di lavorare con impegno e passione".

