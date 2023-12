Babbo Natale torna a suonare i campanelli a Fino Mornasco grazie all'Andratese

Babbo Natale tornerà a consegnare i regali di Natale ai più piccoli nelle vie di Andrate, frazione di Fino Mornasco, grazie alla Polisportiva Andratese.

La società sportiva quest'anno ripropone la "Consegna dei regali da parte di Babbo Natale!", un evento magico per i bambini andratesi perché sarà il 24 dicembre, la Vigilia di Natale. Quel giorno le famiglie potranno recarsi al centro sportivo "Don Giorgio Quaglia" in via Calabria dove, dalle 14 alle 16, sarà possibile entrare nella casa di Babbo Natale, il quale consegnerà i regali ai bambini. Si potrà chiedere di scattare una foto con lui e, a seguire, cioccolata calda, zucchero filato e Vin Brulè in compagnia della Polisportiva. Immancabile la presenza degli aiutanti elfi.

Come funziona

Ma come faranno le famiglie a consegnare i regali per i propri figli a Babbo Natale? E' possibile lasciarli al negozio di Andrate "Nuova Era Acconciature" entro le 18 del 22 dicembre, indicando nome e cognome dei propri figli sui pacchi. I volontari della Polisportiva prenderanno in consegna i regali, che verranno distribuiti alla Vigilia.

"E' un servizio che come società sportiva offriamo da anni ai bambini di Andrate. Prima i nostri volontari passavano a prendere i regali in ogni casa e, infine, la slitta di Babbo Natale consegnava i doni porta a porta facendo il giro di tutto il paese. Quest'anno addobberemo il centro sportivo con la casa di Babbo Natale e degli elfi come due anni fa. I più piccoli avranno l'opportunità di essere chiamati per nome da Babbo Natale e di ricevere i pacchi regalo direttamente dalle sue mani", ha commentato Roberto Iaconis, presidente della Polisportiva.

Ecco gli orari per consegnare i propri regali di Natale a "Nuova Era acconciature": mercoledì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 19. Per informazioni contattare Mary al numero di cellulare 331-7790586.