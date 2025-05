Bagni e spogliatoi alla primaria pronti entro pochi giorni

Bagni e spogliatoi della scuola primaria di via Colombo pronti per i primi giorni di maggio.

L'annuncio

Ad annunciarlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo, riferendosi al cantiere relativo alla sistemazione degli spogliatoi e dei bagni della scuola primaria Giovanni Paolo II. Questi sono stati utilizzati negli anni dagli studenti dell’istituto elementare, ma anche da quelli della scuola secondaria di primo grado Tibaldi, che non è dotata di una palestra, oltreché dalle associazioni sportive della città, in particolare il Progetto Giovani Cantù e la Libertas Cantù.

Le parole dell'assessore

«A seguito del completamento della nuova tensostruttura in via Colombo - ha puntualizzato l’assessore ai Lavori pubblici - questi stessi spogliatoi sono utilizzati anche dagli atleti che fanno uso di questo nuovo impianto sportivo». A causa delle loro condizioni deficitarie, l’Amministrazione comunale ha deciso di sistemarli completamente. «E’ stata rifatta la pavimentazione, sostituite le piastrelle bianche, sistemati gli scarichi, molti dei quali si otturavano, ma anche i caloriferi - ha proseguito l’amministratore - Erano interventi necessari, tanto più alla luce del fatto che questi stessi spogliatoi saranno utilizzati anche dalle associazioni, che fruiranno della nuova tensostruttura. Da qui la decisione di porre in essere un investimento di 136mila euro, con il cantiere che ha avuto inizio attorno alla metà febbraio, proseguendo spedito fino a oggi e avviandosi alla conclusione con l’inizio di maggio. Voglio infine precisare che, malgrado qualche disagio, i lavori sono andati avanti senza interrompere le attività delle scuole e delle società sportive».