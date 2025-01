Bambin de Civell: appuntamento con l’antica tradizione

Appuntamento col Bambin de Civell, un’antica tradizione del borgo di Villa Guardia.

Domani, domenica 12 gennaio, la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano di Civello festeggerà il Bambino. E lo farà per la 448esima volta. Una tradizione secolare, che vedrà la messa solenne celebrata alle 10.30 in chiesa parrocchiale, la processione con la statua di Gesù Bambino alle 15 per via Rusca, piazza Garibaldi, via A. Costa, via Risorgimento, via Cavour, via Marconi e nuovamente piazza Garibaldi e via Rusca. Il giorno seguente, lunedì 13 gennaio, alle 20.30, messa per tutti i defunti della parrocchia. "La festa del Bambino si celebra da quasi 500 anni - commenta il parroco di Civello, don Enrico Colombo - Una tradizione molto antica". Infatti, la processione per la festa del Bambin viene già ricordata negli atti della visita pastorale di monsignor Filippo Archinti del 1597.

Si tratta di una ricorrenza che prese inizio nel Medioevo, quando nel 1164, durante una sua calata in Italia, l’imperatore Federico I Barbarossa diede ordine al suo consigliere Reinald von Dassel, arcivescovo di Colonia, di prendere con sé le reliquie dei Magi, custodite nella basilica di Sant’Eustorgio a Milano. In quell’occasione, si fece tappa a Grandate. Così, nacque l’impulso e negli anni la festa si è voluta col culto del Bambino.