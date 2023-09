Bambini e adolescenti al centro: il Comune investe 120mila euro per le nuove generazioni

Bambini e adolescenti al centro a Lurate Caccivio: il Comune investe 120.000 euro per la realizzazione di progetti e iniziative.

Focus sulle nuove generazioni

Prosegue il lavoro del "Tavolo dell’educare". Una rete di supporto che ha presentato un progetto rivolto a 600 utenti, bambini e ragazzi. All’interno, particolare attenzione è stata posta alla disabilità, all’inclusività e all’integrazione dei minori in fuga dalla guerra in Ucraina. Il progetto, dall’alto valore, è stato presentato a Regione Lombardia ed è stato finanziato, nel 2022, tramite il bando "E-state e+insieme" per un importo complessivo di 110.000 euro.

A seguire il tutto, l’assessore alle Reti sociali Rosanna Anghileri. Il progetto si è sviluppato dal primo luglio 2022 al 30 giugno di quest’anno. Le attività realizzate sono state: oratorio estivo, doposcuola, spazio adolescenti, centro estivo infanzia, supervisione anticipatari, laboratori di musica, psicomotricità, mindfulness, "Il bosco in una stanza", pollaio didattico, laboratorio inclusione, laboratorio continuità, orto didattico, servizio educativo nel centro civico Spazio Volta 3, assistenza ad personam minori disabili, centro estivo, doposcuola secondaria di primo grado.