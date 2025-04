Banchi vendita di colombe fuori dalle chiese per sostenere due iniziative

Inverigo, in occasione della Domenica delle Palme banchi vendita di colombe pasquali fuori dalle chiese. L'obiettivo è raccogliere fondi a sostegno di due progetti, uno in Perù e l'altro in Ghana.

Solidarietà in Quaresima

Banchi vendita di colombe pasquali all’insegna della solidarietà. La Caritas Inverigo, insieme al Gruppo Missionario, è infatti protagonista anche della Quaresima di Fraternità 2025. Dopo la vendita delle mele a sostegno dei seminaristi di Haiti, ecco in programma la vendita delle colombe in occasione della Domenica delle Palme. Domenica 13 aprile saranno allestiti banchi vendita fuori dalle varie chiese. Al termine delle Messe sarà possibile acquistare le colombe il cui ricavato servirà ad aiutare due progetti.

I due progetti

Il primo una scuola-laboratorio per i ragazzi di Antabamba, in Perù, dove opera Giuditta Ropelato, missionaria in Perù con l’operazione Matogrosso. L’obiettivo è ospitare ragazzi orfani che vivono con i propri nonni, in parrocchia. Ora si punta a sistemare la scuola, che si chiamerà «Taller Don Bosco» per dare loro un’educazione. L’altro progetto riguarda invece l’acquisto di tavole e panche per la mensa della scuola di Hwidiem nella Regione di Ahafo, nel Ghana occidentale, gestita dalle suore della congregazione Nostra Signora degli Apostoli. La scuola elementare è frequentata da tantissimi bimbi dei villaggi circostanti e uno dei bisogni primari è proprio quello di arredare la mensa scolastica. L’intero costo relativo a 40 tavoli e 80 panche corrisponde a una cifra di 1.800 euro.