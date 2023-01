Bando a Cantù per due posteggi per il commercio.

Bando a Cantù per due posteggi per il commercio

La dirigente dell’Area Gestione del Territorio ha reso noto che è stata indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio isolato per il commercio su aree pubbliche, aventi durata pluriennale vale a dire sino al 31 dicembre 2032. Le due aree si trovano rispettivamente in corrispondenza del piazzale della stazione nella frazione di Asnago, e nel parcheggio dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Nella prima potrà operare un concessionario alimentare o non alimentare il sabato dalle 7.30 alle 13.30; nella seconda un concessionario alimentare due volte alla settimana dalle 7.30 alle 13.30. Gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma telematica «impresainungiorno».