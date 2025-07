Bando Impianti sportivi: progetto da 550.000 euro per il "Borella"

presentata la richiesta

Il progetto prevede anche un nuovo parcheggio da 44 posti auto

Bando "Impianti Sportivi" di Regione Lombardia: il Comune di Tavernerio partecipa con un progetto da 550.000 euro per riqualificare il centro "Borella" (nella foto di copertina).

Il Comune di Tavernerio ha presentato la richiesta di finanziamento nell’ambito del bando "Impianti Sportivi" promosso da Regione Lombardia. Il progetto prevede un investimento complessivo di 550.000 euro, per cui è stato richiesto un cofinanziamento pari al 50%.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova palazzina spogliatoi a servizio del campo principale per destinare gli spogliatoi esistenti al campo di allenamento e la creazione di un nuovo parcheggio da 44 posti auto in via Michelangelo.

Il progetto integra la prima fase di riqualificazione dell’impianto, che ha riguardato alcuni interventi già effettuati dalla società sportiva Alta Brianza all’interno della concessione vigente: il posizionamento di manto in erba sintetica e della nuova illuminazione per il campo principale, e quelli ancora da realizzare nella convenzione appena avviata, come la posa del manto in erba sintetica per il campo di allenamento e la riqualificazione degli spogliatoi esistenti.

Il primo cittadino Mirko Paulon (nella foto) spiega:

"La candidatura al bando regionale rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione del nostro centro sportivo. Il progetto presentato risponde a esigenze concrete delle nostre associazioni e dei cittadini, con l’obiettivo di offrire spazi più funzionali, accessibili e sicuri. Ringrazio gli uffici comunali, la società sportiva Alta Brianza e tutti coloro che stanno collaborando a questo percorso di riqualificazione. Investire nello sport significa investire nella salute, nell’educazione e nella coesione della nostra comunità.”