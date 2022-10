In provincia di Como sono due dei 43 totali i progetti selezionati da Fondazione Cariplo dal Bando LAIVin 2022 che, in sinergia con Associazione Etre e Alchemilla Cooperativa Sociale, promuove il protagonismo giovanile attraverso la pratica delle arti interpretative dal vivo. 500 mila euro a disposizione di 43 scuole secondarie di secondo grado sul territorio della Lombardia e dalle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola per sviluppare nel triennio 2023-2025 laboratori musicali e teatrali che permettano ai ragazzi di essere protagonisti attivi.

Bando LAIVin 2022, Cariplo finanzia corsi di teatro al Setificio e al Sant'Elia

Il Progetto LAIVin, infatti, sostiene dal 2006 la pratica e la fruizione della musica e del teatro nelle scuole secondarie di secondo grado al fine di promuovere sia lo sviluppo di competenze musicali e teatrali, sia l’avvicinamento del giovane pubblico ai linguaggi artistici contemporanei promuovendo la partecipazione attiva dei giovani nello sviluppo di progetti culturali sui territori. Riesce, inoltre, a innestare i laboratori nella vita delle scuole, integrarli nella didattica e dare loro continuità.

Le scuole destinatarie del contributo per il triennio 2023-2025 si aggiungono alle 43 selezionate lo scorso anno dal Bando 2021. Saranno dunque 86 le scuole invitate a partecipare al Festival LAIVin Action 2023 che saranno accompagnate nel corso della triennalità dalle Antenne Territoriali LAIVin, che affiancheranno i ragazzi e le ragazze nello sviluppo di processi e percorsi di partecipazione e dialogo tra le scuole e il territorio. Sono, inoltre, previsti momenti di formazione dei docenti e degli operatori impegnati nella conduzione dei laboratori.

Gli studenti saranno coinvolti nella co-progettazione dei contenuti e nella realizzazione delle attività connesse al progetto. Saranno inoltre protagonisti assoluti del Festival LAIVin Action, momento di incontro e confronto della comunità LAIVin. Nato nel 2006 come Progetto LAIV e diventato LAIVin nel 2018 per un maggiore radicamento nelle comunità locali, nel corso degli anni ha coinvolto oltre 270 istituti scolastici, più di 35.000 studenti e più di 1000 insegnanti, per un totale di oltre 700 laboratori.

I progetti comaschi finanziati

I progetti selezionati sul territorio di Como sono "Follie" dell’Istituto Carcano di Como e "Tutti in scena" dell’Istituto Sant'Elia di Cantù.

“Siamo molto soddisfatti che il nostro territorio abbia risposto al progetto LAIVin, un’iniziativa importante per il mondo dei ragazzi e della scuola. I progetti selezionati nel comasco riusciranno, sostenendo la pratica e la fruizione della musica e del teatro tra gli adolescenti, a promuovere la maturazione di competenze musicali e teatrali avvicinando il pubblico più giovane ai linguaggi artistici contemporanei” hanno commentato i comaschi Enrico Lironi, consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo, Mauro Magatti e Monica Testori, membri della Commissione Centrale di Beneficenza.

Nel corso dei suoi trent’anni di vita e attività, dal 1991 Fondazione Cariplo ha sostenuto complessivamente 35.600 progetti con contributi per un totale di 3,65 miliardi di euro. Sono stati realizzati 13.786 nel settore Arte e cultura per 1161,2 milioni di euro.

IL VIDEO DELL'ULTIMO SPETTACOLO DEL SANT'ELIA

Foto copertina: "Tutti in scena" del Sant'Elia