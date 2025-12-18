Bando per associazioni e società dilettantistiche sportive cittadine canturine

Bando per la concessione di contributi a favore di associazioni e società dilettantistiche sportive cittadine, per un valore complessivo di 36.600 euro, approvato con delibera dalla Giunta di Cantù.

Bando per contributi ad associazioni e società dilettantistiche sportive

Un sostegno che assume un valore particolare in un anno in cui Cantù sarà attraversata dalla Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 – il prossimo 3 febbraio – occasione che richiama l’importanza dello sport come motore di crescita, educazione e comunità.

Destinatarie saranno le associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente iscritte all’Albo Comunale o che presenteranno domanda di iscrizione entro il 31 gennaio 2026, che rispettano uno o più requisiti:

1. aver ricorso a strutture ed impianti omologati, non disponibili nel territorio Comunale, dotati di caratteristiche tecniche necessarie a garantire lo svolgimento regolamentare di campionati (complessivamente destinati 9.000 euro);

2. aver ricorso a strutture ed impianti, presenti sul territorio comunale, omologati e dotati di caratteristiche tecniche idonee e necessarie a garantire lo svolgimento regolamentare di campionati, a seguito di lavori di cantiere all’interno delle strutture in gestione (complessivamente destinati 1.600 euro);

3. presenza di giovani under 16 tra i tesserati (complessivamente destinati 8.500 euro);

4. adesione per l’anno 2025/2026 all’iniziativa A scuola di sport, promossa dall’Amministrazione comunale (complessivamente destinati 5.000 euro);

5. collaborazione alla realizzazione della Gran Fondo ll Lombardia 2025 (complessivamente destinati 2.000 euro);

6. affiliazione per l’anno 2025/2026 al Centro sportivo italiano per disputare le diverse competizioni promosse dallo stesso (complessivamente destinati 2.000);

7. partecipazione alla Festa dello Sport 2025 (complessivamente destinati 6.000 euro);

8. Associazioni e società sportive dilettantistiche che ospitano per l’intera stagione sportiva giovani stranieri under 18 (complessivamente destinati 2.500 euro).

Le domande di contributo potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 31 gennaio 2026 all’Ufficio Protocollo o tramite la posta elettronica certificata all’indirizzo comune.cantu@pec.regione.lombardia.it. Tutti i dettagli e l’elenco dei documenti richiesti a completamento della domanda saranno disponibili a breve sul sito del Comune di Cantù.

Presiti attivi e solidi della città

L’assessore allo sport, Giuseppe Molteni, dichiara: “Le associazioni sportive rappresentano uno dei presidi più attivi e solidi della nostra città: garantiscono spazi di socialità, creano coesione e sostengono quotidianamente un’offerta che richiede impegno, risorse e responsabilità. Ho ritenuto importante confermare anche quest’anno questo contributo concreto. È un modo per riconoscere il valore del loro ruolo e per aiutarle a proseguire le attività che rendono Cantù una città viva, partecipata e attenta ai giovani e alle famiglie. Lo sport è uno strumento fondamentale di crescita: offre opportunità sane, crea legami e costruisce la cittadinanza. In un anno in cui Cantù sarà attraversata dalla Fiamma Olimpica, credo sia ancora più importante sostenere chi, ogni giorno, promuove questi obiettivi”.