Bando RiGenera: 4 milioni di euro a pioggia sul territorio comasco

Regione Lombardia ha approvato la graduatoria finale del bando RiGenera e ha assegnato complessivamente 28,3 milioni di euro. Si tratta di una misura che mira a sostenere in particolare i Comuni nel contenimento dei consumi energetici di edifici pubblici, anche attraverso l'integrazione con impianti a fonte rinnovabile. La Provincia di Como riceverà quasi 4 milioni di euro per 9 Comuni e 12 progetti.

"Regione Lombardia è scesa in campo concretamente, con risorse che abbiamo assegnato ai Comuni, alle Comunità montane, ai Parchi e alle Riserve naturali e che serviranno per consolidare le azioni delle comunità, degli amministratori e dei cittadini, nei percorsi della ripresa e della resilienza. La Lombardia conferma con il bando RiGenera il suo essere a fianco dei suoi territori e sostiene i progetti di efficientamento e riqualificazione dell'intero patrimonio pubblico. Azioni che hanno innegabili benefici anche per la vita quotidiana dei cittadini e l'attrattività dei territori", ha spiegato il Sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba.