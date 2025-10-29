Bando Smart: 50mila euro da Regione al progetto dedicato ai giovani

«Lake, beats and good eats», il progetto dedicato ai giovani, si aggiudica il bando Smart di Regione Lombardia: in arrivo finanziamenti per 50mila euro che permetteranno di organizzare tante iniziative per i ragazzi dai 15 ai 30 anni.

Tante iniziative: protagonisti i ragazzi

Presentato dall’associazione Ageo, il progetto è stato ideato con la collaborazione del Comune di Albavilla e quelli di Magreglio e Anzano e con il Liceo «Carlo Porta» di Erba. Un progetto che tramite la rete tra gli enti permette di organizzare proposte variegate abbinate ai laghi del territorio, ma anche esperienze culinarie.

«Ci sarà una gara in stile “Masterchef” con i piatti del nostro territorio, ma anche un’iniziativa sui nostri laghi ai quali è stato abbinato il Lago di Como, quello di Garda e quello di Loch Ness in Scozia – spiega il sindaco di Albavilla, Giuliana Castelnuovo – Ci sarà poi “La notte al Museo del Ghisallo ”e Percorsi Manzoniani studiati in collaborazione con il Liceo Porta. Importante è stata la rete con le realtà e gli enti del territorio: ciascuno ha fatto la sua parte, Anzano per la sfida culinaria che sarà probabilmente nel periodo natalizio, Magreglio per il Museo del Ghisallo… . Importantissima anche la collaborazione con l’associazione Ageo che ha redatto il progetto, che ha un valore totale di circa 62.500 euro dei quali 50mila finanziati dalla Regione e le attività prenderanno il via da dicembre».

Si tratta di un ulteriore importante riconoscimento per attività che vedranno i ragazzi protagonisti. «Potremo continuare il nostro viaggio con tutti i ragazzi che già camminano con noi – ancora Castelnuovo -e con chi si unirà per la prima volta al progetto. Le iniziative dureranno un anno e verranno proposte e dettagliate a breve».