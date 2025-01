Barni piange Ombretta Fontana, storica negoziante

Barni piange la sua storica negoziante Ombretta Fontana: dagli anni ‘80 al 2011 ha gestito in paese il minimarket, ora portato avanti dalla figlia Elena.

Il suo minimarket è l'ultimo negozio in paese

"Era originariamente il negozio dei miei nonni, poi i miei genitori l’hanno ingrandito e portato avanti – racconta la figlia Laura Bonacina – Mio papà è di Barni, mia mamma di Olginate. Si erano conosciuti a Chiasso in un’azienda e poi si erano trasferiti qui dove mio padre, dopo la morte prematura del fratello, aveva deciso di portare avanti l’attività di famiglia".

Una vita a contatto con residenti e villeggianti di Barni. "La sua specialità erano le bugie alpine, un primo piatto composto da crespelle, adorato soprattutto dai villeggianti. Deve aver lasciato in tanti un ricordo: in questi giorni ho ricevuto tantissime chiamate, anche da persone che non conoscevo. Dopo la chiusura del negozio, mia mamma si è sempre più chiusa in sé fino alla malattia che ha avuto un veloce tracollo negli ultimi mesi".

La ricorda anche il sindaco Daniela Gerosa: "Persona disponibile e cordiale, per molti anni ha gestito il minimarket di Barni, punto di riferimento per la comunità oltre che l’ultimo negozio rimasto in paese, oggi portato avanti con impegno da Elena".

I funerali saranno celebrati domani, sabato 11 gennaio, in chiesa parrocchiale alle 10.30.