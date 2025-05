Barriere architettoniche: interventi al cimitero e alla Casarga

Eliminate le barriere architettoniche al cimitero e alla Casarga: gli interventi sono stati ultimati a Tavernerio in questi giorni. Lo ha fatto sapere il sindaco Mirko Paulon: le opere rientrano nell'impegno dell'Amministrazione di portare in paese soluzioni concrete per un migliore accesso alle persone con mobilità ridotta.

Due gli interventi ultimati, come spiega il sindaco Mirko Paulon:

"Il regolamento comunale del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche sancisce l’impegno dell’Amministrazione a favorire l’inclusione e migliorare la qualità della vita delle persone con mobilità ridotta, attraverso soluzioni concrete e accessibili. In quest’ottica sono stati recentemente realizzati due interventi significativi: una rampa accessibile per facilitare l’accesso ai colombari del cimitero di Tavernerio-Solzago e un nuovo stallo riservato alle persone con disabilità all’ingresso del Parco della Casarga, attualmente interessato da lavori di riqualificazione ormai in fase di completamento. Queste opere rappresentano un ulteriore passo verso un territorio più inclusivo e attento ai bisogni di tutti i cittadini".