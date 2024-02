Bartesaghi si congeda: la festa a sorpresa dei colleghi Vigili del fuoco

Prelevato da casa con due autopompe

All'arrivo nella sede di viale Prealpi grande emozione

Non è riuscito a contenere l'emozione Johnny Bartesaghi poco fa quando è arrivato al distaccamento erbese dei Vigili del fuoco e ha trovato tutti i colleghi schierati per salutarlo. Domani, sabato 24 febbraio, compirà 61 anni, età massima per poter fare il volontario tra i pompieri. Lo sono andati a prendere a casa con due autopompe e lo hanno fatto salire così com'era, in ciabatte. Un "rapimento" improvviso e poi la festa in sede dove ha indossato la divisa con visibile commozione.

E' entrato a far parte dei Vigili del fuoco nel 1982

Bartesaghi è uno dei capisquadra storici del distaccamento erbese: è operativo dal 3 dicembre 1982. Ha raccontato che ciò che gli mancherà di più sarà la sirena e l'operatività, il poter affrontare gli interventi. L'ultimo in ordine di tempo proprio questa notte alle 2. Ora sta festeggiando in sede con tutti i colleghi: allestiti tutti i tavoli e preparata una polenta in un paiolo gigante.