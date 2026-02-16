Basket inclusivo: ecco la Special B-experience

Allenarsi assieme ai giocatori di basket della squadra Special, promuovendo l’inclusione e pensando al futuro: è questo «Special B-experience». Si tratta di un nuovo progetto della Polisportivasenna, di Senna Comasco, che coinvolgerà gli atleti e le atlete della squadra Special e i piccoli del minibasket.

Basket e inclusione

La società sportiva prosegue dunque il suo viaggio nell’inclusività, nella speranza che chi parteciperà agli allenamenti un giorno possa diventare partner dei ragazzi Special. La squadra Special è formata infatti da atleti con disabilità intellettive e relazionali e da normodotati. E’ nata nel 1999 come team della onlus Noivolororo di Erba. Poi il successivo gemellaggio e la creazione della squadra della Polisportivasenna nel 2011. Nel corso di questi anni sono stati tanti i successi ottenuti dagli atleti. Tra questi due campionati europei e 14 titoli nazionali. «Ai mondiali di Atene 2011 la squadra in toto, allenatori inclusi, era stata convocata come squadra della nazionale», aveva specificato Patrizio Passeri, presidente della società in un’intervista rilasciata al Giornale di Cantù del 1 marzo 2025.

Special B-experience

Da qualche giorno la Polisportivasenna ha attivato quindi Special B-experience: ogni giovedì a due atleti del minibasket e del settore giovanile sarà data la possibilità di partecipare agli allenamenti dei giocatori della squadra Special. Spiega il presidente Passeri:

«È un progetto interno alla società, ma aperto a chi vorrà inserirsi. A rotazione, due ragazzi dell’Under 13 e 14 e degli Esordienti potranno provare l’esperienza di allenarsi assieme agli Special».

La possibilità è rivolta ai ragazzi dai 10 anni in su:

«E’ un modo per promuovere ulteriormente l’inclusione e per far crescere i nostri ragazzi».

Il progetto che guarda al futuro

Giocare insieme, crescere e divertirsi, ma anche pensare al futuro della squadra:

«La speranza è che un domani questi ragazzi decidano di diventare atleti partner a tutti gli effetti degli Special. Questa decisione è stata, ad esempio, già presa da un nostro giocatore dell’Under 14, Jacopo Catalano. Lui sta affrontando sia il “suo” campionato sia quello degli Special».

Entusiasmo tra i ragazzi

Alla possibilità di allenarsi con gli Special i ragazzi della Polisportivasenna hanno risposto con entusiasmo. Conclude Passeri: