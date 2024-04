Basse temperature: proroga accensione degli impianti termici

La primavera sembra tardare e le basse temperature continuano a verificarsi sul territorio: a Cantù è possibile accendere ancora gli impianti termici.

Accensione impianti termici

Il comunicato dell’ufficio Ambiente della città di Cantù riporta il seguente avviso per la popolazione, in merito alle temperature basse che persistono: "In considerazione del permanere di temperature minime basse, si ricorda alla cittadinanza che è possibile accendere gli impianti termici anche oltre la data del 15 aprile 2024 se la situazione climatica lo renda necessario, per un massimo di sette ore giornaliere di accensione e nel rispetto dei valori massimi di temperatura fissati negli ambienti (20 °C negli edifici residenziali). Si confida nel corretto comportamento della cittadinanza e si invita a limitare le accensioni straordinarie ai casi di effettiva necessità”.

In caso di informazioni il numero contattare l’ufficio Ambiente al numero 031-717551 o tramite l’indirizzo e-mail ambiente@comune.cantù.co.it.