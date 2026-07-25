Basta con le strade come un colabrodo: il Comune mette sul piatto 600mila euro per le asfaltature

Un tesoretto di 600.000 euro per le asfaltature delle strade cittadine.

Asfaltature, gli interventi

Carta canta e, in questo caso, si tratta del piano di risanamento studiato dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Riniti, a seguito di una serie di sopralluoghi sul territorio che l’hanno visto impegnato per quasi un anno. “Sarò sincero: le strade andrebbero riasfaltate quasi tutte ma la cifra sarebbe troppo alta – precisa l’assessore – Per questo motivo ci stiamo muovendo a blocchi. Parte del lavoro è già stato effettuato nei mesi scorsi”. A questo bisogna aggiungere anche gli interventi effettuati nel 2025: via Varesina, via Caio Plinio, via Guicciardini e via Montebello. Quest’anno, invece, il piano riguarda 14 arterie e, quattro di queste, hanno già visto in azione gli operai. Per l’esattezza sono state asfaltate via Gramsci (dal civico 3 di via Monterotondo per circa 570 metri), via Barozzo (tratto interno, dal civico 15 per circa 350 metri), via Leopardi (dall’intersezione con via Repubblica fino al civico 24) e via Matteotti.

Sguardo rivolto al futuro

“Ci sarà la pausa estiva e proseguiremo alla fine di settembre con quanto calendarizzato – continua l’assessore ai Lavori pubblici – Di prossima esecuzione, via Puccini, via XX Settembre (dal civico 127 al 139), via San Carlo (tratto interno dalla via XX Settembre alla scuola dell’infanzia), via Colombo, un tratto di via Vittorio Emanuele, via Caio Plinio (completamento del tratto dal Cel alla via Varesina), via Cesare Battisti (dal civico 53 all’intersezione con via Rossini), via Vittorio Veneto (dalla via XX Settembre alla via Leonardo da Vinci), via Caravaggio e via Cavallina. Il costo complessivo del piano è di 600.000 euro mentre, nel 2025 abbiamo speso 250.000 euro. Continueremo in questo modo anche in futuro”.

“Grazie per la collaborazione”

Sul tema interviene anche la sindaca Serena Arrighi: “Si invitano tutti i cittadini a consultare con attenzione le ordinanze della Polizia locale, che disciplineranno, di volta in volta, chiusure temporanee delle strade, modifiche alla viabilità e divieti di sosta necessari per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza. Il piano delle asfaltature è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 luglio. Sono ora in corso i necessari adempimenti amministrativi e tecnici, relativi all’assunzione degli impegni di spesa, alla definizione dei preventivi, all’affidamento dei lavori e al coordinamento con le imprese incaricate”. L’avvio degli interventi è previsto, indicativamente, poco prima dell’autunno. “Il calendario dei singoli cantieri sarà comunicato non appena definito, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e le esigenze tecniche e operative – conclude la prima cittadina – Le date dei singoli interventi saranno comunicate tempestivamente non appena definite. Ci scusiamo fin d’ora per i temporanei disagi, certi della collaborazione di tutti per un intervento che renderà le nostre strade più sicure e funzionali”.