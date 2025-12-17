Basta uso improprio del parcheggio del cimitero: arriva il disco orario

Ad Alserio per scoraggiare l'uso improprio dell'area e tutelare anziani e persone con difficoltà motorie

Nel parcheggio del cimitero di Alserio arriva il disco orario: il provvedimento è stato preso per scoraggiare l’uso improprio dell’area e tutelare anziani e persone con difficoltà motorie.

Il provvedimento

Sono stati installati nei giorni scorsi alcuni parcometri nell’area del giardino a lago e l’introduzione del disco orario davanti al cimitero. Il provvedimento si è reso necessario a causa del fatto che molti, attratti dalle passeggiate lungo il lago, utilizzavano impropriamente il parcheggio del cimitero, rendendo difficile l’accesso a chi doveva recarsi in visita ai propri defunti, in particolare persone anziane o con difficoltà motorie. Per risolvere la criticità, è stata istituita la sosta con disco orario di mezz’ora. «Un limite pensato per scoraggiare le soste troppo lunghe e garantire una turnazione regolare», spiega il sindaco Stefano Colzani.

In parallelo, il Comune ha completato l’asfaltatura della parte superiore dell’area cimiteriale, tracciando la nuova segnaletica orizzontale e posando quella verticale. «La zona è a pagamento – precisa Colzani – ma i residenti beneficiano dell’esenzione». Gli interventi rientrano in un più ampio progetto di miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici e di una gestione più efficace dei flussi di persone.