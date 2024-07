Batman si racconta: dal tumore al sostegno ai bimbi malati

Nicholas Sanvito, 27enne di Figino Serenza, ha una storia da raccontare: nel 2022 la sua vita cambia radicalmente quando gli viene diagnosticato un seminoma, un tumore maligno ai testicoli. Dopo un intervento e la chemioterapia, entrambi con esito positivo, decide di trasformare la sua esperienza in qualcosa di buono: parte da Milano a Roma a piedi per raccogliere fondi e visita ospedali pediatrici travestito da Batman per intrattenere i bambini.

L'intervista

Ma non si ferma qui: ora pubblica il libro «Batman, la mia seconda chance» – disponibile su piodaimagingeditore.it e presto su Amazon e Feltrinelli – il cui ricavato, in parte, supporterà il progetto Batman negli ospedali, il Comitato Maria Letizia Verga e la Fondazione Bianca Garavaglia.

Partiamo dalla sua esperienza di vita: cosa direbbe a un giovane che si trova ad affrontare una diagnosi di cancro?

«Quello che avrei detto al me del passato: non mollare mai a prescindere da tutto. Cercare sempre di affrontare la situazione a pugno duro e soprattutto godersi tutti i piccoli momenti, godersi tutto quello che si può. Non è facile, io in primis ci sono cascato con la depressione, però bisogna cercare di vedere anche il lato “bello” di quello che può essere la vita».

L'intervista completa sul Giornale di Cantù da sabato 6 luglio 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui