Bcc Brianza e Laghi festeggia i 70 anni con la cultura: in programma gite a Torino e a Bergamo e Brescia

Nell’ambito delle iniziative per il 70esimo della fondazione dell’allora Cassa Rurale ed Artigiana, ora Bcc Brianza e Laghi di Alzate Brianza, il Consiglio di amministrazione ha messo in campo un ricco programma di iniziative culturali e appuntamenti aperto ai soci, ai clienti e anche a tutto il territorio. Nella certezza e nella convinzione che la ripartenza post pandemica debba passare anche e soprattutto dalla cultura e da momenti di aggregazione, formazione e svago per creare nuove forme e nuove occasioni di incontro e di socialità.

Bcc Brianza e Laghi festeggia i 70 anni con la cultura

Successo e grande partecipazione per la visita a Genova, che ha richiesto l’impegno di due bus per accontentare le oltre 60 domande di partecipazione pervenute, per visitare la straordinaria esposizione che racconta la grandezza di Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città. La mostra è prodotta dal Comune di Genova, con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura ed Electa, e nasce in occasione del quarto centenario della pubblicazione ad Anversa del celebre volume di Pietro Paolo Rubens, Palazzi di Genova (1622). La curatela è di Nils Büttner, docente della Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart nonché Chairman del Centrum Rubenianum di Anversa, e di Anna Orlando, independent scholar genovese, co-curatrice della mostra “L’Età di Rubens” tenutasi a Palazzo Ducale nel 2004.

Un autore per molti riscoperto, per altri conosciuto per la prima volta, che ha incantato e stupito la comitiva in una splendida domenica di gennaio. Con Rubens, e attraverso ciò che vide e conobbe, è stata raccontata ai partecipanti la storia della Repubblica di Genova all’apice della sua potenza quando, all’inizio del Seicento, conobbe un periodo di singolare vivacità non soltanto economica e finanziaria, ma anche culturale e artistica. Poi una camminata guidata tra i carrugi e le vie di Genova fino alla Cattedrale di San Lorenzo e alla splendida Piazza De Ferrari.

Il tutto in collaborazione con l’Associazione Genitori Ageo, che da quasi un decennio opera sia in campo educativo che culturale sul territorio di Alzate Brianza e dei Comuni limitrofi e che ora opera con noi per realizzare un programma culturale vasto e variegato. In un’ottica di collaborazione e di rete, il programma è rivolto a soci e clienti delle storiche filiali di Alzate Brianza e di Lesmo. La comitiva ha quindi amalgamato soci, clienti e simpatizzanti delle due realtà.

I prossimi appuntamenti

Sempre sul filone dei grandi artisti della storia dell’arte e della storia delle eccellenze italiane, domenica 19 febbraio 2023 la Bcc Brianza e Laghi organizza una gita a Torino con la proposta di un doppio itinerario a scelta dei partecipanti: la Mole Antonelliana con il Museo del

Cinema oppure la mostra del grande Salvador Dalì alla Palazzina di caccia di Stupinigi, alle porte del capoluogo piemontese.

La giornata prevede anche un pranzo tipicamente piemontese e torinese, con rilettura moderna (pranzo facoltativo con prenotazione obbligatoria) e una passeggiata piacevole in centro città, tra piazza Castello e piazza San Carlo.

E' in programma inoltre prossimamente anche la visita a Bergamo e Brescia, capitale della cultura 2023.

“Ripartire significa davvero ritrovare il senso di un cammino comune, di una storia comune e di una socialità nuova ritrovata – commenta il presidente della Bcc Brianza e Laghi, Giovanni Pontiggia – La cultura, nelle sue variegate forme, e la nostra Italia, museo a cielo aperto: non servono molte parole per esprimere la necessità di tornare a fare e a essere comunità intorno alla cultura. Il cui valore è stato recentemente sottolineato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’apertura, a Brescia, dell’anno della capitale della cultura”.

In foto il presidente GIovanni Poontiggia