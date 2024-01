Bcc Brianza e Laghi: nasce il "community funding" per sostenere il no profit

Continua l’impegno della Bcc Brianza e Laghi nel sociale con progetti e idee innovative per il sostegno alle comunità del territorio in cui opera.

Il community funding

Dopo la "Mutua SI’Cura", fra le prime sorte nell’ambito della Federazione Lombarda delle Bcc alcuni anni fa, a favore dei soci, sarà presto realtà il community funding. È stato ribattezzato “community funding” per distinguerlo da quello tradizionale e mettere l’accento sulla sua natura mutualistica. Saranno le persone a fare la differenza con un coinvolgimento che si sviluppa in maniera trasversale su tre livelli: associazioni, donatori e banche cooperative.

Come funziona?

Si parte dal coinvolgimento di più realtà espressione del territorio – enti del terzo settore, scuole, associazioni sportive, parrocchie – interessate a lanciare una raccolta fondi on-line.

Il secondo passaggio è la formazione specifica (affidata a Ginger Crowfunding) su come costruire e promuovere la campagna. Il terzo passaggio è il lancio del progetto in piattaforma. La Bcc, oltre a coprire i costi della formazione e quelli tecnici di avvio del progetto, seguirà ogni fase del percorso, compresa la promozione con eventi pubblici, partecipando come donatori e assegnando premi extra alle iniziative più interessanti.

Le parole di Pontiggia

"Con il community funding la Bcc punta a dare al terzo settore ed agli enti non profit, un supporto integrativo e innovativo rispetto alle classiche erogazioni liberali e all’attività più strettamente bancaria – afferma Giovanni Pontiggia, il presidente della Bcc –. Questo perché la nostra, non è semplicemente una banca, è prima di tutto una cooperativa che fa banca di comunità e di prossimità, interpretando con convinzione un ruolo sociale per famiglie, imprese e associazioni del territorio". "Il community funding è stato sviluppato col supporto della Federazione Lombarda delle Bcc. Un bell’esempio di come nelle Bcc idee generative possano davvero fare la differenza e trasformarsi in “un buon lavoro” anche per le nostre comunità".

Al centro del progetto le sfide del mondo nei prossimi anni, legate alle transizioni in campo sociale e assistenza sanitaria in un’ottica che non guardi solo all’utilità economica ma anche al benessere integrale della comunità.

Il progetto

Lo sviluppo del progetto richiederà circa 6 mesi di preparazione; obiettivo: lanciare la prima campagna on-line entro 6 mesi.