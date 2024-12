Bcc Brianza e Laghi premia 42 studenti per i loro risultati scolastici. La cerimonia si è svolta nella mattinata di sabato nella Sala Maggi della sede Bcc di via IV Novembre. A fare gli onori di casa il presidente Giovanni Pontiggia.

Presente anche l'assessore regionale Fermi

Alla manifestazione è intervenuto anche, in collegamento video, Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse. Proprio da Gatti sono arrivati i complimenti ai giovani insigniti dalle borse di studio della banca:

"“Una banca di comunità e di prossimità che da sempre opera sul territorio e che da lì trae la sua forza attraverso i suoi soci. Le banche di credito cooperativo hanno una funzione economica ma, soprattutto sociale. Il forte radicamento territoriale porta a conoscere le persone che si affidano a loro e così come le giovani eccellenze locali qui presenti. A voi auguro di portare sempre in alto i vostri sogni attraverso le competenze che state continuando a acquisire”.

I 42 giovani sono stati premiati da Alessandro Fermi, assessore regionale alla Università, Ricerca e Innovazione: l'assessore si è complimentato con Bcc per il valore dell'iniziativa.

"Ancora una volta la Bcc si conferma una banca vicina al territorio e alle sue esigenze. Qui in Lombardia abbiamo un sistema universitario straordinario. Molto spesso non viene sottolineato ma la possibilità di scelta e il livello di formazione sono qualitativamente alti. Voi riceverete questa borsa di studio, che conferma ancora una volta l’attenzione al sociale. Solitamente sul tema giovanile sentiamo solo episodi negativi, invece oggi qui stiamo vivendo una bella storia insieme. Vi faccio i miei migliori auguri e vi do un consiglio, di provare e sperimentare le strade che vi si prospettano davanti nel vostro futuro senza mettere paletti in partenza”.

La Bcc ha in totale elargito, con le borse di studio, una somma di 14.750 euro: quelle consegnate sabato mattina sono una prima parte dei premi, cui ne seguiranno altri venti per superiori e universitari.

Ecco tutti i nomi degli studenti premiati

Scuola media inferiore, 200 euro a testa, 5mila euro in tutto: Irene Andreotti, Eleonora Bini, Irene Brambilla, Lara Brambilla, Anita Campioni, Irene Cane, Emma Cattaneo, Alessio Colombo, Giada Famoso, Erica Giacalone, Samuele Enea Mambretti, Nicolò Marcone, Ilaria Marelli, Benedetta Maria Marone, Gabriele Mekiker, Mattia Ostinelli, Alessandro Perego, Federica Piras, Matteo Pontiggia, Giulia Rasica, Samuele Ovidio Roccato, Mattia Sala Tesciat, Alessandro Sanvito, Giovanni Tacchini, Kevin Tagliabue.

Scuola media superiore, 400 euro, 1.600 euro totali: Giada Bosisio, Elena Consonni, Andrea Malinverno, Francesca Sala.

Laurea triennale, 500 euro a testa, in tutto 3mila euro: Michela Calvi, Lorenzo Dalla Pria, Sara Gaviraghi, Martina Noli, Mattia Sormani, Marta Viganò.

Laurea magistrale, 700 euro e 50 euro per la lode, in tutto 5mila e 150 euro: Silvia Ballabio, Ida Vittoria Basso, Arianna Brambilla, Martina Buono, Elisa Giribuola, Margherita Manzoni, Francesca Masserano.

Presentata l'iniziativa Cantieri Cooperativi

Nella stessa sede è stata presentata l'iniziativa Cantieri Cooperativi, a introdurla il presidente Pontiggia. "Si tratta di un percorso rivolto ai giovani che punta sulla componente valoriale: con Cantieri Cooperativi assistiamo all'avvio di un work in progress".

Nello specifico, l'iniziativa ideata da Federazione Lombarda BCC intende offrire ai partecipanti brevi percorsi formativi, ciascuno composto da due serate, su temi attuali. In particolare: "Parliamo di intelligenza artificiale" 20 gennaio e 27 gennaio; "Podcast: making of" 17 febbraio e 24 febbraio; "Innovare la comunità" 24 marzo e 31 marzo. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 18 presso la sede della BCC di Alzate.