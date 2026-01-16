Bcc Brianza e Laghi: ricco calendario di appuntamenti per il 2026

Un calendario ricco di appuntamenti è stato imbastito da Bcc Brianza e Laghi di Alzate Brianza per il 2026: iniziative culturali, ma anche dedicate ai giovani e alle associazioni.

Il 27 gennaio un convegno sul Terzo settore

A partire dal convegno di martedì 27 gennaio: «La disciplina del terzo settore a seguito dell’autorizzazione comunitaria», in programma nella Sala Maggi di via IV Novembre 549, dalle 15 alle 18, sia in presenza che da remoto. L’appuntamento, a cui interverranno gli avvocati Antonino La Lumia, Daniela Corengia, Elia Campanielli, Enrica Michela Malberti, rispettivamente presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Como, Lecco, Monza e Brianza, prevede il riconoscimento di crediti formativi per i legali. «Abbiamo coinvolto gli ordini degli avvocati di Como, Lecco, Monza e Milano – afferma l’ingegner Giovanni Pontiggia, presidente Bcc – Il tema in oggetto non è solo di attualità, ma riveste anche grande importanza, con relatori di altissimo livello. Abbiamo invitato anche le associazioni, ma il convegno è aperto a tutti. Facciamo così seguito al convegno organizzato a dicembre con l’Ordine dei commercialisti: una scelta strategica di fare da partner organizzativo e di sostegno con gli ordini per temi importanti. La nostra aspirazione – aggiunge – E’ che coinvolgendo anche il mondo associativo si possa arrivare ad articolare uno sportello di consulenza per le associazioni. Vorremmo creare un circuito di riferimento per risposte alle associazioni: un percorso per individuare welfare territoriale in tutte le sue forme. Ci auguriamo un’adesione importante».

Per il 2026 tornano inoltre le uscite culturali organizzate con la Mutua sicura e associazione Ageo allo slogan «La grande bellezza: arte, cultura, aggregazione». La prima sarà domenica 25 gennaio, in Pinacoteca Ambrosiana, alla scoperta di «Le donne dell’Ambrosiana». Prenotazioni entro mercoledì al link https://forms.gle/GY5SdA56EnZKxyqo7. Le prossime: venerdì 20 febbraio «I promossi sposi» al Teatro Manzoni con i Legnanesi; il 21 marzo André Rieu e Johann Strauss Orchestra al Forum di Assago e il 27 marzo, il musical «Notre-Dame de Paris» al Teatro Arcimboldi.

Infine, prosegue il percorso dei Cantieri cooperativi con due incontri, il 5 e il 26 febbraio, organizzati con Lo Snodo, a tema «Finanza express». Un’iniziativa che mira a offrire ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo della finanza uno spazio dove scoprire gli strumenti base per gestire il denaro. Per i giovani, inoltre, è in programma per sabato 31 gennaio la consegna delle borse di studio Bcc Brianza e Laghi agli studenti meritevoli: 28 i premi che saranno consegnati quest’anno ai ragazzi che si sono distinti per i loro risultati eccellenti.