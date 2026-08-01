Bcc Cantù apre una nuova filiale a Morbegno

Da ieri, venerdì 31 luglio, Bcc Cantù è presente anche a Morbegno con una nuova filiale.

L’apertura

Un’apertura annunciata lo scorso aprile durante l’Assemblea dei Soci e che segna un nuovo passo nel percorso di crescita dell’Istituto, consolidandone la presenza in Valtellina. L’inaugurazione assume un valore simbolico oltre che strategico: arriva infatti a 27 anni dalla fusione per incorporazione del Credito Cooperativo di Sondrio, operazione che aveva sancito il primo radicamento della banca nel territorio valtellinese. Oggi Bcc Cantù amplia nuovamente la propria area di competenza, confermando la volontà di investire nel sostegno di un territorio economicamente attivo e ricco di iniziative. «Con questa nuova filiale – sottolinea il Direttore Generale Massimo Dozio – rafforziamo ulteriormente la nostra presenza in Valtellina e confermiamo la capacità di Bcc Cantù di distinguersi all’interno del Gruppo Iccrea per solidità patrimoniale e qualità del servizio. Ma soprattutto ribadiamo la nostra identità di banca di credito cooperativo, profondamente legata alle comunità locali, ai valori e ai principi della cooperazione in termini di equità, inclusione e costruzione del bene comune».

Le parole del presidente

«E’ un’opportunità per guardare a nuovi orizzonti, senza rinunciare al nostro modo di fare banca – afferma il Presidente Angelo Porro – Il nostro obiettivo è offrire risposte qualificate alle esigenze finanziarie di famiglie e imprese, mantenendo quel rapporto di vicinanza, fiducia e familiarità che da sempre contraddistingue Bcc Cantù. Vogliamo proseguire nel solco della nostra tradizione, mettendo al centro le persone e la soddisfazione della clientela, ma anche sostenendo le iniziative sociali, culturali e sportive del territorio. E’ con questo spirito che intendiamo proseguire un percorso iniziato nel 1907 e che continua ancora oggi a rappresentare la nostra identità». Il presidente ha quindi concluso: «Il posto migliore per conoscersi e parlare sono le nostre filiali, compresa anche Morbegno, in piazza Caduti per la Libertà 9. Il nuovo sportello è affidato a Giovanni Del Barba, affiancato da un team di collaboratori qualificati nella gestione delle relazioni con la clientela».