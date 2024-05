Bcc Cantù, convocata per oggi l’assemblea dei soci

Bcc Cantù: assemblea a Lariofiere di Erba, un momento particolare sarà dedicato ai Soci che hanno maturato 50 anni di appartenenza alla compagine sociale.

Assemblea dei soci di Bcc Cantù

Venerdì 10 maggio 2024 è convocata presso il Centro Espositivo e Congressuale

Lariofiere di Erba l’Assemblea n. 117 dei Soci della Bcc di Cantù per l’illustrazione e

l’approvazione del bilancio 2023 e per le altre delibere di competenza assembleare.

Nel corso della serata, un momento particolare sarà dedicato ai Soci che hanno maturato 50 anni di appartenenza alla compagine sociale, iscritti cioè nel Libro dei Soci dal 1974. Sarà

l’occasione per ringraziarli della fedeltà alla “loro Cassa Rurale”.

Nell’anno appena trascorso la Bcc di Cantù ha continuato a svolgere pienamente la propria

missione di banca del territorio, cooperativa e mutualistica, inserita nel Gruppo Bancario

Iccrea all’interno del quale occupa un posto di rilievo per quanto riguarda volumi di lavoro e

di clientela, capacità patrimoniale e reddituale e qualità del credito.

Sostegno a famiglie e iniziative economiche

Nel corso del 2023, in un contesto esterno ancora complesso, la Banca ha dimostrato la

capacità di sostenere le famiglie e le iniziative economiche attraverso un modello di servizio

e una visione orientata al medio-lungo termine che mantiene la sua efficacia certificando la

sua vocazione di istituto di riferimento del territorio. Le scelte strategiche, in controtendenza

rispetto al mercato, sono state orientate anche all’apertura di due nuove Filiali che stanno già

sviluppandosi in linea con le aspettative. Il sostegno all’economia reale trova conferma nei finanziamenti erogati per complessivi 310 milioni (mutui, prestiti personali, leasing e fideiussioni), di cui 85 milioni a privati per acquisto o ristrutturazioni immobiliari.

La raccolta complessiva (diretta e indiretta) ha superato i 4,3 miliardi di euro, gli impieghi

hanno superato l’importo di 1,89 miliardi. Tutto ciò conferma la fiducia di soci e clienti e trova espressione di sintesi nel Prodotto Bancario Lordo (somma di raccolta e impieghi) che ha superato la soglia di 6,2 miliardi di euro.

Utile netto di 44 milioni

Sul fronte reddituale si registra un utile lordo di € 52 milioni e netto di € 44,88 milioni.

Tale risultato è ascrivibile prevalentemente al buon andamento della gestione caratteristica,

che evidenzia una crescita diffusa su tutte le voci patrimoniali ed economiche e sui ricavi da

servizi, oltre al contributo dato dal rendimento dei titoli di proprietà che, opportunamente

diversificati, hanno beneficiato delle condizioni di mercato.

La Banca, come riscontrabile nelle risultanze patrimoniali ed economiche, ha inoltre

mantenuto un forte orientamento prudenziale con una significativa riduzione dei crediti

deteriorati (crediti deteriorati lordi su impieghi 2,74%) e il sostanziale mantenimento di un

adeguato livello di copertura degli stessi (crediti deteriorati netti su impieghi 0,49%).

Il coefficiente CET1, che rappresenta l’indice della solidità di una banca, a fronte di un

patrimonio netto di 377 milioni di euro, ha superato il 29%, in ulteriore crescita rispetto

all’esercizio precedente e sensibilmente al di sopra della media del sistema bancario.

Interventi sul territorio della Bcc Cantù

Nel solco della vocazione solidaristica di rilevanza sociale, nel 2023 sono state effettuate

consistenti elargizioni a sostegno di Enti, Associazioni, società sportive dilettantistiche e

iniziative sviluppate sul territorio. La Relazione al bilancio e, con maggior dettaglio, il Bilancio

Sociale e di Sostenibilità, mettono in evidenza che sono stati erogati a tal fine contributi per

2,6 milioni di euro. Tra le iniziative sostenute da tempo vogliamo sottolineare la collaborazione con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, con la quale è stato emesso un Bando del valore complessivo di 255.000 euro che ha permesso la realizzazione di 19 progetti, proposti

da altrettante associazioni del territorio. L’intervento più significativo della BCC di Cantù a favore dei giovani è rappresentato dai Premi di Studio Giovanni Zampese. Nel 2023, la XXV edizione ha premiato 312 studenti meritevoli per un importo complessivo di 158.300 euro. Questi premi, aggiunti ai precedenti, portano a 2.731.000 euro i riconoscimenti complessivi erogati in 25 anni e a 5.531 il numero totale degli studenti “bravi” che li hanno ottenuti. La Bcc di Cantù ha rinnovato il proprio sostegno, tra gli altri, a 137 enti sportivi del territorio che hanno potuto proseguire la propria attività agonistica e ricreativa, grazie anche al grande impegno e alla dedizione di dirigenti, tecnici, atleti. Il Bilancio Sociale e di Sostenibilità riporta inoltre il calcolo del “vantaggio per il Socio- Cliente”, stimato per l’anno 2023 in 5.546.000 euro, cioè mediamente 546 euro per ciascun socio.