BCC Cantù dona al Sant’Anna un macchinario a radiofrequenza

Migliorare ulteriormente i trattamenti per la riabilitazione del pavimento pelvico. È questo l’obiettivo del macchinario a radiofrequenza che è stato donato da BCC Cantù ad Asst Lariana.

Nuovo macchinario a radiofrequenza

La proposta è arrivata da Fincopp Lombardia Odv - Gruppo AMA (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico), realtà del terzo settore convenzionata con l’azienda sociosanitaria lariana. Le disfunzioni del pavimento pelvico sono più diffuse di quanto si creda tra la popolazione sia femminile sia maschile. Le patologie che lo interessano sono caratterizzate tendenzialmente da due condizioni: da una parte l’ipertono, ovvero una muscolatura quasi costantemente rigida e contratta che si manifesta nelle donne in vulvodinia, cistiti ricorrenti, o dispareunia (rapporti sessuali dolorosi) e negli uomini in prostatiti croniche abatteriche. Dall’altra l’ipotono, o debolezza muscolare, che ricorre negli uomini quanto nelle donne in prolassi pelvici, incontinenza urinaria, di gas o fecale e sensazione di pesantezza pelvica. La donazione è stata rivolta tanto alla Ginecologia, reparto diretto dal primario Paolo Beretta, quanto all’Urologia, struttura diretta dal primario Giorgio Bozzini.

Uno strumento da 17mila euro

Questo strumento, del valore di circa 17mila euro, permette di sottoporre i pazienti alla tecarterapia che sfrutta la corrente ad alta frequenza per generare calore e biostimolazione all’interno dei tessuti che determina a sua volta una vasodilatazione, quindi un maggior afflusso di sangue e di ossigeno. Questo processo accelera il metabolismo cellulare, rendendo i tessuti più forti e i muscoli più tonici e riducendo spasmi muscolari, infiammazione e quindi dolore. “L’obiettivo di questa terapia è il miglioramento della qualità della vita del paziente che spesso è costretto a convivere con il dolore e gli effetti sulla quotidianità dei disturbi del pavimento pelvico - sottolineano i primari Beretta e Bozzini - Ringraziamo per la vicinanza ai nostri reparti la Fincopp, che ha promosso con sensibilità questa iniziativa. A Bcc Cantù un sentito ringraziamento per questa ulteriore generosa donazione che conferma la sua costante attenzione alla comunità e ad Asst Lariana”.

Le dichiarazioni di Porro e Gallani

“La sollecitazione rispetto a questa esigenza dell’ospedale è arrivata da un nostro socio che ci ha messo in contatto con Fincopp - dichiara il presidente di Bcc Cantù, Angelo Porro - Il senso di essere una banca di credito cooperativo è prendersi cura del proprio territorio, a livello economico quanto sociale”.

“È un bel momento perché, grazie alla disponibilità e alla sensibilità di Bcc Cantù, è stato possibile fare un bellissimo regalo di Natale al nostro ospedale, ai sanitari e a tutti i pazienti che potranno fruire di questa terapia” commenta Gabriella Gallani, presidente di Fincopp Lombardia Odv.