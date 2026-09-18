Bcc Cantù, due nuove filiali a Malnate e a Cernobbio

Da lunedì 21 settembre BCC Cantù allarga la propria presenza sul territorio con l’apertura di due nuove filiali, a Malnate e a Cernobbio, dove BCC era già presente dal 1998.

Le apertura

Si tratta dell’acquisizione di due sportelli ex-Bper, che porta a compimento un’operazione annunciata lo scorso 24 febbraio e predisposta con il supporto del Gruppo BCC Iccrea; un passaggio fondamentale che segna una nuova tappa nel percorso di crescita dell’Istituto, rafforzando il presidio strategico tra le province di Como e Varese.​ L’operazione assume un valore significativo: da un lato con l’ingresso a Malnate la BCC Cantù estende la propria operatività nella provincia di Varese, nella quale peraltro è già presente dal 2023 a Saronno; dall’altro il consolidamento a Cernobbio ne radica ulteriormente l’identità nel cuore del bacino lariano. BCC Cantù conferma così la volontà di investire a supporto di contesti territoriali dinamici, economicamente attivi e ricchi di iniziative.

Il presidente e il direttore generale

​“Con queste nuove aperture – sottolinea il direttore generale Massimo Dozio – rafforziamo la nostra presenza sul territorio e confermiamo la capacità di BCC Cantù di distinguersi all’interno del Gruppo Iccrea per solidità patrimoniale e qualità del servizio. Ma soprattutto ribadiamo la nostra identità di banca di credito cooperativo, profondamente legata alle comunità locali, ai valori e ai principi della cooperazione in termini di equità, inclusione e costruzione del bene comune”.​ “È un’opportunità per guardare a nuovi orizzonti, senza rinunciare al nostro modo di fare banca – afferma il Presidente Angelo Porro – Il nostro obiettivo è offrire risposte qualificate alle esigenze finanziarie di famiglie e imprese, mantenendo quel rapporto di vicinanza, fiducia e familiarità che da sempre contraddistingue BCC Cantù. Vogliamo proseguire nel solco della nostra tradizione, mettendo al centro le persone e la soddisfazione della clientela, ma anche sostenendo le iniziative sociali, culturali e sportive del territorio. È con questo spirito che intendiamo proseguire un percorso iniziato nel 1907 e che continua ancora oggi a rappresentare la nostra identità”.​ “Il posto migliore per conoscersi e parlare – conclude il direttore generale – sono le nostre filiali, da lunedì comprese anche la nuova sede di Malnate e la “seconda casa” a Cernobbio”. ​I nuovi sportelli vedranno al lavoro due team di collaboratori qualificati, pronti ad accogliere la clientela e a gestire con professionalità ogni relazione con le comunità locali.