BCC Cantù presenta i risultati 2024 a Lariofiere

Convocata al Centro espositivo e congressuale Lariofiere di Erba l’assemblea numero 118 dei soci di BCC Cantù. Sarà illustrato e approvato il bilancio 2024.

Assemblea dei soci BCC Cantù

Nel corso della 118esima assemblea dei soci, un momento particolare sarà dedicato ai soci che hanno maturato 50 anni di appartenenza alla compagine sociale, iscritti cioè nel Libro dei Soci dal 1975. Sarà l’occasione per ringraziarli della fedeltà alla “loro Cassa Rurale”.

Nell’anno appena trascorso la BCC di Cantù ha continuato a svolgere pienamente la propria missione di banca del territorio, cooperativa e mutualistica, inserita nel Gruppo Bancario Iccrea all’interno del quale occupa un posto di rilievo per quanto riguarda volumi di lavoro, capacità patrimoniale e qualità del credito.

La struttura della banca al 31 dicembre 2024: 11.366 soci, quelli nuovi entrati nell’anno sono 1.002; conta 332 dipendenti di cui 170 donne e 162 uomini per un totale di 27.376 ore effettive; le filiali sono 30, di cui 23 con area Self per le operazioni di versamento e prelievo 24 ore su 24, sette giorni su sette, distribuite in 25 Comuni; una banca virtuale sempre aperta.

Con l’Assemblea di oggi, venerdì 9 maggio, giunge a scadenza il mandato degli organi sociali in carica nel triennio 2022-2024, che può essere riassunto nelle seguenti cifre:

Prodotto bancario lordo: da 5.834 a 6.515 milioni = + 681 milioni (+ 11,67%);

Soci: da 9.466 a 11.366 = + 1.900 (+ 20%);

Fondi propri (Patrimonio netto): da 294 a 418 milioni = + 124 milioni (+ 42%);

Coefficiente di solvibilità (CET1 ratio, indice di solidità): da 23,7% a 31,5%;

elargizioni e contributi a sostegno del territorio: oltre sette milioni di euro.

Le parole di ringraziamento: "Desideriamo qui rivolgere un caloroso e riconoscente ringraziamento al consigliere Daniele Tagliabue per l’opera svolta nei quindici anni del suo mandato con autentica dedizione, particolare competenza e fattiva collaborazione”.

In ottemperanza al Regolamento Assembleare ed Elettorale e in accordo con i principi individuati per la composizione ottimale degli Organismi di governo societario, il Consiglio uscente propone i seguenti nominativi per le cariche sociali del triennio 2025-2027:

Candidati alla carica di consigliere

AMADEO ROBERTA Cermenate

BERNASCONI PAOLO Como

ERBA ALESSANDRO Mariano Comense

LANZI GIANBATTISTA Cantù

MARELLI STEFANO Carimate

MOGNONI ELENA Cucciago

PORRO ANGELO Cantù

TROMBETTA ELENA Como-Albate

ZANFRINI CRISTINA Capiago Intimiano

Candidati alla carica di Sindaco

NOVATI ALESSANDRA Cantù, Presidente

CICERI RODOLFO Mariano Comense, Sindaco effettivo

MONTI ANNALISA Cermenate, Sindaco effettivo

PELUSO GIOVANNI Como, Sindaco supplente

TONETTO MONICA Cantù, Sindaco supplente

Nominativi proposti per il Collegio dei Probiviri

GIANOLA ABRAMO Monza, Presidente

COLNAGHI PIERCARLO Carate Urio, Proboviro effettivo

MANFREDI GIUSEPPE Como, Proboviro effettivo

ARICI RAFFAELE Brescia, Proboviro supplente

MAINO GIUSEPPE Carugate, Proboviro supplente

Sostegno alle famiglie nel 2024

Nel corso del 2024, in un contesto esterno ancora complesso, la Banca ha dimostrato la capacità di sostenere le famiglie e le iniziative economiche attraverso un modello di servizio e una visione orientata al medio-lungo termine che mantiene la sua efficacia certificando la sua vocazione di istituto di riferimento del territorio. Il sostegno all’economia reale trova conferma nei finanziamenti erogati per complessivi 333.000.000 euro (mutui, prestiti personali, leasing e fideiussioni), di cui 108.000.000 a privati per acquisto o ristrutturazioni immobiliari. La raccolta complessiva (diretta e indiretta) ha superato i 4,6 miliardi di euro, gli impieghi hanno superato l’importo di 1,86 miliardi.

Tutto ciò conferma la fiducia di soci e clienti e trova espressione di sintesi nel Prodotto Bancario Lordo (somma di raccolta e impieghi) che ha superato la soglia di 6,5 miliardi di euro.

Sul fronte reddituale si registra un utile lordo di 53.730.000 euro e netto di 45.470.000 euro. Tale risultato è ascrivibile al buon andamento della gestione caratteristica, che evidenzia una crescita diffusa su tutte le voci patrimoniali ed economiche e sui ricavi da servizi.

L’orientamento della BCC

La Banca ha mantenuto un forte orientamento prudenziale con una riduzione dei crediti deteriorati (crediti deteriorati lordi/impieghi lordi = 2,10%) e un adeguato livello di copertura degli stessi (crediti deteriorati netti/impieghi netti = 0,34%) rappresentato da accantonamenti pari al 90,72% sulle UTP e al 99,06% sulle sofferenze, che porta l’incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi allo 0,006%. Il coefficiente CET1, che rappresenta l’indice della solidità di una banca, a fronte di un patrimonio netto di 418.000.000 di euro, ha raggiunto il 31,55%, in ulteriore crescita rispetto all’esercizio precedente e circa il doppio della media del sistema bancario.

Interventi sul territorio

Nel solco della vocazione solidaristica di rilevanza sociale, nel 2024 sono state effettuate consistenti elargizioni a sostegno di Enti, Associazioni, società sportive dilettantistiche e iniziative sviluppate sul territorio. La Relazione al bilancio e, con maggior dettaglio, il Bilancio Sociale e di Sostenibilità, mettono in evidenza che sono stati erogati a tal fine contributi per 2,9 milioni di euro.

L’intervento più significativo della BCC di Cantù a favore dei giovani è rappresentato dai Premi di Studio Giovanni Zampese. Nel 2024, la XXVI edizione ha premiato 320 studenti meritevoli per un importo complessivo di 179.000 euro. Questi premi, aggiunti ai precedenti, portano a oltre 2.910.000 euro i riconoscimenti complessivi erogati in 26 anni e a 5.851 il numero totale degli studenti “bravi” che li hanno ottenuti.

La BCC di Cantù ha rinnovato il proprio sostegno, tra gli altri, a 134 enti sportivi del territorio che hanno potuto proseguire la propria attività agonistica e ricreativa, grazie anche al grande impegno e alla dedizione di dirigenti, tecnici e giovani atleti.

Il Bilancio Sociale e di Sostenibilità riporta inoltre il calcolo del “vantaggio per il Socio-Cliente”, stimato per l’anno 2024 in 6.669.000 euro, cioè mediamente 608 euro per ciascun Socio.