Sono 17 i piccoli interpreti provenienti da 11 diverse regioni d’Italia che parteciperanno allo Zecchino d’Oro 2022 e fra loro c’è Beatrice Marcello, bimba di San Fermo.

Beatrice Marcello canterà allo Zecchino d’Oro

Ha solo 4 anni e darà voce a una delle 14 canzoni in gara nella 65ª edizione, in onda su RaiUno a novembre con la direzione artistica di Carlo Conti. I brani selezionati, scelti tra 550 proposte arrivate all’Antoniano a seguito del bando autori, strizzano l’occhio a diverse tematiche sempre più comuni tra i bambini. A prestare la loro arte per scrivere le canzoni che i 17 interpreti porteranno sul palco ci sono Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Deborah Iurato, Virginio e Cesareo di Elio e le storie tese con Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario ed Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia. Beatrice canterà «Ci vuole pazienza» (testo di Carmine Spera e Flavio Careddu, musica di Valerio Baggio) insieme ad Elia Pedrini, 9 anni, di Parma.

(Foto: Facebook Zecchino d'oro)

