Befana solidale Asi in due case di accoglienza per bimbi e giovani

Quinto anno di mobilitazione dei 1800 soci del Veteran Car Club Como a favore delle persone bisognose di attenzioni e affetto del nostro territorio, aderendo alla campagna nazionale Befana Solidale Asi. Domani, 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, dalle 9 alle 13, le auto storiche doneranno il sorriso ai bimbi e ai giovani dell’Istituto Immacolata Concezione nelle sedi di Cantù ed Erba.

A Cantù e a Erba

I ragazzi non solo riceveranno buoni acquisto, calze con doni regalati dai soci del club VCC Como, ma saliranno a bordo delle auto storiche in brevi tour nei parchi dei due istituti di accoglienza che da anni rappresentano un importante riferimento a favore delle famiglie del territorio lariano, comasco e brianzolo. Il ritrovo dei collezionisti con le auto d’epoca è fissato per le 8.45 a Cantù al parcheggio di via Brighi. Alle 9 prenderà il via il tour nelle case di accoglienza dapprima di Cantù, poi di Erba, gestite da anni dall’istituto Immacolata Concezione. Alle 10.45 sul circuito nazionale dei social Asi avverrà il collegamento video con l’iniziativa comasca: il presidente del Vcc Como Mauro Marelli illustrerà l’impegno e lo spirito sociale dell’evento intervistando i responsabili delle case d’accoglienza. L’iniziativa con le auto storiche terminerà alle 13.

In ognuna dei due istituti di Cantù e Erba piloti, navigatori e referenti tecnici del Veteran Car Club Como doneranno generi alimentari non deperibili (pasta, riso, zucchero, biscotti e scatolame) e condivideranno una mattinata regalando un po’ di gioia ai ragazzi che non vedono l’ora di salire sulle auto che hanno fatto storia e provare emozioni uniche.

(Nelle foto l’edizione 2025)