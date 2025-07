La Bellagina giocherà a Tavernerio, Luca Fusi confermato allenatore

calcio

Nei mesi scorsi insieme all’entusiasmo per il risultato ottenuto dalla società, era emerso anche il problema del campo sportivo di Bellagio.

E’ ufficiale: la prima squadra dell’Us Bellagina, che il prossimo anno affronterà il campionato di Promozione per la prima volta in 117 anni, giocherà a Tavernerio.

Il campo di Bellagio non è omologato

Nei mesi scorsi, infatti, insieme all’entusiasmo per il risultato ottenuto dalla società era emerso anche il problema del campo sportivo di Bellagio: il "General C. Montù" non è infatti omologato per la nuova categoria. Così, da settembre le partite casalinghe si sposteranno al campo comunale "A. Borella".

"Inizialmente avevamo pensato di chiedere la deroga per giocare a Bellagio - spiegano dalla dirigenza - Ci siamo informati ma eravamo troppo fuori dai parametri richiesti. Quindi abbiamo proceduto con le trattative con alcune società tra cui anche Ponte Lambro e Valmadrera. Alla fine abbiamo scelto Tavernerio".

Per i prossimi anni, però, il Comune avrebbe in cantiere l’allargamento del campo sportivo del paese.

"Desideriamo ringraziare la Società Alta Brianza per la disponibilità e la collaborazione dimostrate, che hanno reso possibile questo accordo - comunicano ancora - Siamo entusiasti di iniziare la nuova stagione in questo nuovo impianto sportivo e siamo certi che sarà un'esperienza positiva per i nostri giocatori e i nostri tifosi".

Confermato mister Fusi

Ma non solo, perché la società ha altresì confermato come allenatore Luca Fusi per il prossimo anno.

"Dopo la straordinaria stagione appena conclusa, che ha visto la Bellagina trionfare nel campionato di Prima Categoria e il mister aggiudicarsi il prestigioso trofeo della Panchina d'Oro Lariana, la società ha deciso di rinnovare la fiducia a Mister Fusi e al suo staff. Questa storica promozione rappresenta un traguardo importante per la Bellagina. La società è entusiasta di questo nuovo capitolo e si appresta ad affrontare la nuova stagione con grande determinazione e ambizione. Mister Fusi e il suo staff saranno impegnati nelle prossime settimane nella preparazione della nuova stagione, e la società è pronta a sostenerli in ogni modo possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati".