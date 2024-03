Ben 33 reati da "Codice Rosso" nell'ultimo anno: i Carabinieri continuano la sensibilizzazione in occasione dell'8 marzo

La Compagnia Carabinieri di Cantù, anche quest’anno in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, rinnova il proprio impegno nella lotta alla violenza verso le donne e i minori, ricordando gli stretti contatti con le varie organizzazioni pubbliche e di volontariato, elementi essenziali a gestire in modo adeguato questo tipo di reati.

L'iniziativa

Le stazioni dei Carabinieri dipendenti e la Tenenza di Mariano Comense, al Comando del Ten. Claudia Cangiano, con l’impiego del personale femminile in servizio, hanno proceduto a un’attenta prevenzione, sensibilizzazione e repressione dei reati che riguardano in particolare gli atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia e le violenze in genere su donne e minori.

I casi da "Codice Rosso"

Nel corso degli ultimi mesi i vari reparti dipendenti hanno proceduto in circa 33 casi di reati di questo genere, di cui 31 con violenza sessuale su maggiorenni e 2 con violenza sessuale su minori, denunciando 20 soggetti all’Autorità giudiziaria.

In tutti i casi si è proceduto all’applicazione della legge nr. 69/2019 denominata: “codice rosso o del revenge porn”, che garantisce maggiore tutela alle vittime di violenza sessuale, atti persecutori,

maltrattamenti, diffusione non autorizzata di immagini sessualmente compromettenti e deformazioni dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Con questa legge, a seguito di denuncia, la polizia giudiziaria deve attivarsi immediatamente, con l’obbiettivo specifico di garantire l’immediata instaurazione del procedimento e di eventuali provvedimenti protettivi o di non avvicinamento alla vittima del reato. In seguito alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, i militari hanno attuato le severe norme previste dal: “codice rosso”, e con l’aiuto delle varie Associazioni presenti sul territorio, hanno garantito protezione e sostegno alle vittime.

I consigli anti-stalking dei Carabinieri