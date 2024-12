Benedetto il presepio di San Gerardo caratterizzato da uno sguardo missionario

Dopo la messa delle 7.30, nella mattinata del 25 dicembre, il presepio di San Gerardo, a Olgiate Comasco, è stato benedetto e inaugurato.

Un presepio che invita alla solidarietà

La natività, allestita nello spazio adiacente la chiesa di San Gerardo, è stata svelata proprio a Natale. Fino a pochi anni fa, tutte le offerte lasciate dai visitatori venivano devolute a padre Firmino Bernasconi, missionario comboniano olgiatese. Da qualche anno a questa parte, invece, i volontari che si occupano del presepio destinano le offerte a suor Benedetta Carugati (nella foto), olgiatese, missionaria della Carità, da poco più di un anno impegnata nella casa-orfanotrofio di Yerevan, in Armenia.

Mani tese ai piccoli ospiti della casa-orfanotrofio a Yerevan, in Armenia

Nella sua lettera più recente, datata 4 dicembre, la religiosa olgiatese ha informato sulla realtà e le esigenze dei piccoli della casa-orfanotrofio. "Continuiamo a prenderci cura dei nostri piccoli ospiti. Ci arrivano sempre più neonati con gravi problemi che vengono dimessi dall’ospedale con sondino naso-gastrico o con la peg (per alimentazione diretta nello stomaco) e in ossigenoterapia. Per questi piccoli più che altro le cure sono palliative perché non hanno come prospettiva una lunga vita davanti a sé".

La benedizione del presepio

Come ogni anno, la scelta di abbinare l'allestimento del presepio a un'iniziativa di solidarietà, invita i visitatori a donare un'offerta. Mercoledì 25 dicembre dopo la messa delle 7.30 celebrata dal vicario, don Francesco Orsi, è stato lo stesso sacerdote a benedire il presepio. La natività allestita dai volontari resterà visibile fino a venerdì 31 gennaio, dalle 7.30 alle 22.30.