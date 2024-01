Benemerenze civiche a Cantù: venerdì 9 febbraio la cerimonia

Venerdì 9 febbraio 2024 alle 15 nella Basilica di San Vincenzo in Galliano, in occasione di Sant'Apollonia, Patrona della Città di Cantù, si svolgerà la cerimonia di conferimento delle Civiche Benemerenze ai cittadini, enti e associazioni che si sono distinti per dedizione, impegno e risultati conseguiti nei settori delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport con iniziative a carattere sociale, assistenziale e filantropico e che abbiano in qualsiasi modo dato lustro alla Città, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendo con disinteressata dedizione le sue istituzioni.

I premiati

Nell’occasione verrà conferita la Cittadinanza Benemerita a:

Elio Cattaneo

Polisportiva San Marco

Giovanni Mason

Verrà anche conferito l'Encomio Solenne alla memoria del Professor Maurizio Migliori e all'Associazione SOS Ucraina. Non è necessaria la prenotazione. Tuttavia, si ricorda che la capienza massima della Basilica è di 120 persone, pertanto è consigliato accedere con congruo anticipo.