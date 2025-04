Benemerenze civiche: aperte le candidature

Inverigo, tempo di candidature per le benemerenze civiche. Proposte da inviare entro e non oltre il 31 maggio.

Aperte le candidature

Benemerenze civiche: tempo di candidature. Anche quest’anno l’Amministrazione intende conferire intende le benemerenze civiche "Il Gigante d’Oro" e la Cittadinanza Onoraria del Comune di Inverigo. Le proposte di candidatura possono essere inoltrate da Enti, Associazioni e singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti meritevoli di ricevere i riconoscimenti previsti. Possono essere candidati Enti, Associazioni e cittadini che hanno contribuito significativamente alla crescita civile, alla coesione sociale e al prestigio della comunità locale. Non verranno accolte le proposte di candidatura a favore dei Consiglieri comunali in carica e proposte di autocandidatura.

Candidature entro il 31 maggio

Queste candidature dovranno essere consegnate entro e non oltre il 31 maggio tramite consegna diretta in ufficio Protocollo oppure tramite una e-mail all’indirizzo: sindaco@comune.inverigo.co.it. Le proposte devono essere correlate da adeguata documentazione con le apposite motivazioni e contenere una breve biografia del soggetto proposto oltre che una relazione documentata ed esauriente che illustri i motivi della proposta di assegnazione della benemerenza. Il conferimento della Cittadinanza Onoraria avverrà con deliberazione del Consiglio Comunale, mentre quello delle civiche benemerenze con deliberazione della Giunta Comunale. La consegna dei riconoscimenti si svolgerà in occasione della festa della Madonna del Carmine che si tiene la terza domenica di luglio.