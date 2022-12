Benemerenze civiche: ecco chi saranno i premiati di Cantù

Una vita caratterizzata dall’impegno civile, morale e dalla solidarietà è quella del maresciallo e cavaliere ufficiale della Repubblica Italiana Francesco Costantino, al quale sarà conferito l’Encomio Solenne. Per oltre venti anni attivo nel campo del volontariato canturino, ha guidato l’associazione Anziani e Pensionati di Cantù per 16 anni, mettendosi, ancora una volta, a disposizione della comunità.

Infine, verrà conferita la Cittadinanza Onoraria al sig. Alfredo Marson, Presidente e fondatore di Briantea84, la società sportiva di basket composta da atleti in carrozzina, e della cooperativa sociale Il Gabbiano che, proprio nello scorso 2021, è stata insignita della Civica Benemerenza. Si è dedicato con passione allo sport e a Cantù, portando la sua squadra ad ottenere i più importanti riconoscimenti nel panorama nazionale, con la vittoria di otto campionati italiani e sette Coppe Italia.

“I miei più sentiti ringraziamenti vanno ai membri della Commissione che, come ogni anno, si sono riuniti con passione, zelo e precisione, permettendo di giungere all’unanimità, e in una sola seduta, alla scelta. Tutte le persone insignite di questo massima onorificenza si sono spese per il bene della nostra comunità, collaborando a vario titolo con l’Ente Comunale e testimoniando il valore di Cantù e dei suoi cittadini a livello nazionale e internazionale”.