Benemerenze civiche: svelati i nomi dei tre premiati

Riconoscimenti

Tutto pronto per la consegna del "Gigante d'Oro".

Inverigo si prepara a consegnare il "Gigante d'Oro", la tradizionale benemerenza civica. Svelati i nomi dei tre premiati: la consegna è in programma domenica 20 luglio alle 18.30.

Tre benemerenze civiche

Tre benemerenze per celebrare il valore del servizio alla comunità. Torna anche quest’anno, con la sua terza edizione, la cerimonia di conferimento del "Gigante d’Oro", la benemerenza civica con cui il Comune intende valorizzare chi, con il proprio impegno, contribuisce a costruire una comunità più coesa, solidale e viva. A ricevere il riconoscimento saranno: Giuseppe Molteni, per una vita dedicata con umiltà e spirito di servizio alla parrocchia e al paese, figura silenziosa ma preziosa, capace di unire tradizione, competenza artigiana e autentico senso civico; il Club Alpino Italiano (Cai) sezione Cesare Colombo di Inverigo, per oltre sessant’anni di attività educativa, culturale e sociale nel segno del rispetto per l’ambiente, della formazione dei giovani e della promozione della montagna come scuola di vita; i ragazzi dell’Oratorio di Inverigo, per la generosità e la costanza con cui si mettono a disposizione della comunità, offrendo tempo ed entusiasmo a servizio dei più piccoli e incarnando ogni giorno i valori della solidarietà e della responsabilità.

Il commento di Francesca Sormani

Così Francesca Sormani, presidente del Consiglio comunale:

"Questa edizione del "Gigante d’Oro" è particolarmente significativa perché ci restituisce tre volti molto diversi, ma tutti profondamente autentici e simbolici del nostro vivere insieme – commenta - Ci sono le mani esperte di Giuseppe Molteni, che con dedizione silenziosa ha custodito per decenni la tradizione campanaria della nostra parrocchia; c’è la lunga e preziosa esperienza del Cai, che attraverso la montagna ha insegnato a generazioni intere il rispetto, la disciplina, il valore della natura e dell’amicizia; ci sono infine i ragazzi dell’oratorio, che con entusiasmo e spirito di servizio rappresentano il futuro che ci fa sperare, la bellezza di una gioventù capace di prendersi cura degli altri. Tre storie che ci insegnano molto, non solo per ciò che hanno fatto ma per come l’hanno fatto: con generosità, discrezione, costanza. Ringrazio di cuore i cittadini che hanno segnalato queste candidature, segno di una comunità vigile e partecipe. Il "Gigante d’Oro" non è solo un premio: è un gesto collettivo di gratitudine e riconoscenza verso chi lavora, spesso nell’ombra, per rendere il nostro Paese migliore. È un invito a riconoscere il valore del bene comune, che si costruisce ogni giorno attraverso piccoli gesti, relazioni vere, senso del dovere e attenzione agli altri. A tutti e tre i premiati va il nostro più sincero grazie".

La cerimonia ufficiale di consegna è in programma domenica 20 luglio, alle 18.30, in piazza Foscolo. Tutta la cittadinanza è caldamente invitata a partecipare a questo momento di festa e di riconoscimento pubblico, per condividere e celebrare i valori che tengono unita la comunità inverighese.

Tanti eventi in programma

Oltre alla consegna delle benemerenze civiche, sarà una domenica molto ricca di iniziative quella del 20 luglio per i festeggiamenti della Madonna del Carmine. Alle 11.15 è in programma la Messa nella Chiesa di Sant’Ambrogio. Nel pomeriggio alle 17 concerto all’organo Mascioni, mentre alle 17.30 esibizione dei trampolieri e spettacolare esercitazione con i cani antidroga della Polizia Stradale al parco Crivelli: un momento spettacolare e istruttivo per scoprire da vicino come lavorano questi straordinari amici a quattro zampe al fianco degli agenti per la sicurezza di tutti.