Bennet è la prima azienda della distribuzione organizzata in Italia ad offrire ai propri clienti un progetto di loyalty veicolato attraverso un’esperienza virtuale: da maggio il franchise brianzolo della grande distribuzione organizzata cambia radicalmente la presentazione dei premi della raccolta punti utilizzando il Metaverso.

Bennet entra nel Metaverso e presenta nella realtà virtuale i suoi premi Bennet Club

La Raccolta Punti Bennet Club mantiene il suo impianto tradizionale, ma la presentazione e la scoperta dei premi si trasformano in modo radicale. I possessori di Bennet Club, ma anche tutti i curiosi non tesserati, navigando su bennet.com potranno in modo innovativo, divertente e immersivo, “esplorare” i premi offerti nella nuova raccolta nel Metaverso, in un mondo digitale 3D accessibile da ogni device.

I premi oggetto della nuova collection sono infatti presentati in un appartamento virtuale e collocati negli spazi per i quali sono stati pensati: stoviglie ed utensili in cucina; complementi d’arredo e giochi in salotto, dove trova spazio anche il pet care; i prodotti per la cura della persona in bagno; la biancheria in camera da letto. Ogni articolo è corredato da una scheda che raccoglie tutte le informazioni utili e propone un link che dall’ambiente virtuale riporta il cliente al catalogo Raccolta Punti sul sito Bennet.

La navigazione è aperta a tutti, ma per interagire con spazi e premi occorre un elemento fondamentale: ogni utente dovrà creare un personaggio avatar, personalizzato a piacimento. Questa figura potrà inoltre essere utilizzata in altri ambienti virtuali grazie alla sua portabilità, che permette di fruire di contenuti proposti anche in spazi Metaverso diversi.

Dentro l’ambiente virtuale gli utenti potranno interagire tra loro, ciascuno rappresentato dal proprio avatar. Si tratta del primo passo verso la costruzione di una community in cui i clienti Bennet, oltre a visualizzare i premi, potranno relazionarsi tra di loro, scambiandosi opinioni e dialogando direttamente.

“Dopo la straordinaria esperienza del Bennet NFT Club abbiamo scelto di entrare nel Metaverso perché crediamo molto nel valore e nell’efficacia di questi nuovi formati di comunicazione - ha dichiarato Riccardo Ranucci, direttore marketing di Bennet - Siamo convinti che questo sia il futuro delle strategie di loyalty, un modo innovativo per continuare a costruire la community e consolidare la relazione tra i clienti e la nostra Insegna. Riteniamo possa rappresentare un valore aggiunto per tutti i nostri clienti, che grazie a Bennet potranno godere della nuova esperienza del Metaverso. Sfruttando le opportunità offerte dal web 3.0 stiamo svolgendo un ruolo di apripista per l’innovazione nel nostro settore che ci stimola molto”.

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di The Continuity Company e di Smiling, Innovation Company di Milano specializzata in blockchain per il marketing con cui Bennet aveva già lavorato per il progetto NFT.