Ha fatto tappa anche a Erba, nell’oasi verde tra il centro sportivo del Lambrone e il centro espositivo Lariofiere, la coppia di Ibis eremita che dal Piemonte si sta dirigendo in Trentino. A confermarlo Dino Pianezzola, un volontario del progetto finanziato dall’Unione Europea Life 20 Reason for Hope Bentornato Ibis.

Bentornato ibis: due esemplari della specie rarissima e già estinta, in sosta a Erba

Il passaggio di Paride e Agada, questi i nomi di due delle poche centinaia di esemplari di uccello migratore, è un fatto straordinario a detta degli esperti. Prima di tutto perchè l’ibis è una specie che da 500 anni era estinta in Europa ed è invece tornata grazie a un progetto che ha coinvolto alcuni esemplari dello zoo di Vienna e di altre piccole colonie tra Austria e Germania. In secondo luogo perchè la zona dell’Erbese e in generale quella del lago di Como è stata scelta da questi due esemplari proprio per fare una sosta nella loro rotta.

"A Erba si sono fermati due giorni - ha spiegato il volontario che insieme ad altri supporta tutti i ricercatori della Polizia giudiziaria, del corpo forestale e di altri gruppi di esperti - Si pensava potessero rimanere di più ma poi sono ripartiti".

Ogni esemplare di quei circa 200 che sono monitorati dagli scienziati è dotato di rilevatore e trasmettitori gps, quindi la loro posizione è visibile in tempo reale.

